Meldpunt Zorg in coronatijd levert tientallen reacties op

Het gaat om Zorgbelang Groningen, zaVie en het Platform Hattinga Verschure. De organisaties willen vooral weten wat het voor mensen betekent dat hun reguliere zorg is uitgesteld.

Oplossingen

Het meldpunt 'Zorg in coronatijd' is niet alleen bedoeld voor het melden van de problemen die mensen met de maatregelen hebben, maar ook voor het aandragen van de oplossingen die ze hebben bedacht. Mensen kunnen bellen of mailen en er is een vragenlijst die ze kunnen invullen.

Tientallen reacties

Donderdag is het meldpunt geopend, de teller staat woensdagochtend op zo'n negentig reacties. 'Voor een deel zijn mensen heel positief en is er begrip voor wat er nu allemaal gebeurt. Aan de andere kant merk je ook dat mensen last hebben van de maatregelen', zegt Jolanda Fritsma van Zorgbelang Groningen.

'Bijvoorbeeld mensen die aangeven een tumor te hebben gehad en dat hun controleafspraak nu naar volgend jaar verzet wordt. Dat doet veel met ze.'

Samen

'Gezondheid is meer dan alleen fysieke gezondheid', stelt Fritsma. 'We moeten wel kijken naar de gaten die nu ontstaan en hoe lossen we dat op? Die oplossing vind je alleen samen met de mensen om wie het gaat.'

