Ainzoam: 'Dikke tranen, want ze was zo ver weg, maar ook zo dichtbij'

Groningers die vanwege het coronavirus hun familie niet meer kunnen zien, een pasgeboren kleinkind niet in de armen kunnen sluiten of eenzaam thuis zitten. Je leest hun verhalen in onze serie Ainzoam.

Vandaag het verhaal van Tineke Bouwman (60), die haar demente moeder (90) niet meer kan zien.

De moeder van Tineke woont in een verpleeghuis in Ten Boer. 'Eerst woonde ze in een aanleunwoning, maar ze brak een pols, dan weer een heup, kreeg zelfs brand, dus dat kon niet meer', zegt ze over haar moeder.

De Bloemhof

'Dus sinds oktober zit ze in De Bloemhof, op haar eigen kamer. Dat vond ze vreselijk, dat is sneu.'

Samen met een broer en zus bezocht Tineke haar elke dag. 'Om en om. Ik meestal op maandag, woensdag en in het weekend. Dan kletsten we gezellig, of gingen even een boodschapje doen. Maar dat kan nu niet meer', treurt ze.

Dan moet ik maar dood, dat zegt ze dan Tineke Bouwman - over haar moeder

Door de dementie snapt haar moeder niks van deze situatie: 'Het is toch mooi weer? Ik kan toch naar buiten? Ze overdrijven, dit is zo weer over. Waarom komt niemand mij bezoeken? Dan moet ik maar dood. Dat soort dingen zegt ze dan', aldus Tineke.

Ondeugend

'Ze heeft een sensor bij de deur hangen, zodat ze haar kamer niet verlaat. Maar daar gooit ze dan een handdoek overheen. Ze is creatief hoor', zegt Tineke lachend over de ondeugende dingen die haar moeder doet.

Het voordeel is dat het nichtje van Tineke in De Bloemhof werkt: 'Dan gaat ze even langs haar oma en legt ze de situatie uit. Maar na tien minuten is ze dat weer vergeten. Als ze personeel ziet met mondkapjes, zegt ze dat de oorlog weer terug is.'

Als ik ophang, komen de dikke tranen Tineke Bouwman - over haar moeder

Tineke mag een paar keer per week wat spullen achterlaten bij de ingang: 'Een kaartje, fruit, wat tijdschriften. Op vrijdag, als mijn nichtje daar werkt, twee harinkjes. Dat vindt ze zo lekker. Maar ze is heel lief, dan bel ik haar daarna en zegt ze: ik heb de visjes met de buurvrouw gedeeld.'

Voor de rest belt ze nog wel met haar moeder, en videobellen: 'Dan gaat mijn nichtje naar haar kamer en maakt ze verbinding. Maar ook dat snapt ze niet helemaal. Ik zie van alles, de klok, de de stoel, het plafond, maar niet haar gezicht', lacht Tineke.

'Dus daar hebben we dan wel even lol om. Maar als ik dan ophang, dan komen de dikke tranen. Want ze was zo dichtbij, maar ook zo ver weg. Het is zo onwerkelijk.'

Niet zwaaien

Het is het enige contact dat ze met haar moeder heeft: 'Ze heeft geen raam bij de straat, ofzo. Dus ik kan niet even zwaaien, of roepen. Ik word daar gierend gek van.'

Één keer trok ze de stoute schoenen aan: 'Achterlangs via de binnentuin probeerde ik stiekem bij haar raam te komen. Zo graag wil je haar dan zien. Al is het alleen maar even zwaaien..'

Maar die poging liep op niks uit: 'Plus: gezondheid en veiligheid is het belangrijkste. Zelfs als dat betekent dat ik mijn moeder niet kan zien. Ik kan het ook dragen en heel Bloemhof ziek maken, dat moeten we niet hebben.'

Dat ze eenzaam sterft lijkt me het allerergste Tineke Bouwman - over haar moeder

Want Tineke heeft één grote angst: 'Dat de corona toch de Bloemhof bereikt. En dat mijn moeder dan eenzaam moet sterven, dat er niemand bij mag. Dat lijkt me het allerergste, zo onmenselijk.'

De toekomst

Ze vreest dat de dag dat ze haar moeder weer in de armen mag sluiten nog ver weg is: 'Ik denk dat we hier nog wel meer dan een jaar mee zitten voordat alles weer normaal is. Laten we hopen dat de omgangsregels snel worden versoepeld.'

Tot die tijd blijft het verlangen om haar te zien: 'Ik droom daar wel eens van. Laat me nou even doorlopen, denk ik als ik bij de voordeur sta om wat post te brengen. Dan ben ik er. Juist nu wil ik haar even aanraken, ik ben er goed klaar mee. Ik ben bang dat ze zo vereenzaamt hierdoor, en daar een klap van krijgt. Maar kop d'r veur!'

