Leg voor de toekomst vast wat je komende maandag doet

Hoe kijken ze in de toekomst terug op de tijd waarin we nu leven? Wat deden gewone mensen tijdens de coronacrisis? De Groninger Archieven willen dat komende maandag vastleggen voor het nageslacht. Ze vragen de hulp van alle Groningers.

De coronacrisis is een uitzonderlijke situatie, 'daarom willen wij alle Groningers oproepen om nu geschiedenis te schrijven', schrijven de archieven. 'Zo kunnen we later teruglezen, -luisteren, -kijken wat we deden toen we ineens weken thuis zaten.' Wat voor gevolgen heeft de crisis voor het dagelijks leven?

'We gaan het vergeten'

'De kans is groot dat we het gaan vergeten', zegt Malou Aalberts van de archieven. 'Het is nu heel vanzelfsprekend. Maar als we weer gewoon naar het werk gaan, dan zijn er bepaalde dingen die we vergeten. Dat willen nu juist vastleggen.'

Iedereen mag zelf iets maken over zijn belevenissen op maandag 20 april. Het maakt niet uit in welke vorm: geschreven, getekend, geschilderd of als vlog. De inzendingen worden voor altijd bewaard in de archieven. Uiteindelijk kunnen toekomstige generaties deze stukken bekijken.

Inzendingen kunnen na 20 april digitaal naar de Groninger Archieven worden gestuurd, of per post. Ze moeten voor 1 mei binnen zijn. Deelnemers kunnen zelf bepalen of hun inzending meteen al openbaar wordt gemaakt, of dat het pas op een later moment gebeurt.

