Particulieren maken thuis hulpmiddelen voor de zorg

Kerkmeester is de bouwer van de website Makers4all.eu. Op die site bieden ongeveer 150 vrijwilligers uit het hele land zelfgemaakte beschermingsmiddelen aan: gelaatmaskers, deuropeners en clips die het dragen van mondkapjes een stuk comfortabeler maken. Zorginstellingen kunnen op deze site om die artikelen vragen.



Bundelen

Kerkmeester: 'Toen de coronacrisis begon wilde ik helpen met het maken van spullen voor de zorg, omdat er een groot tekort was. Er waren in het hele land al initiatieven van mensen die hetzelfde deden of wilden doen. Toen heb ik gezegd: het zou mooi zijn al we al die initiatieven kunnen bundelen'.



De inwoner van Westerlee, die al vaker websites had gebouwd, wist beslag te leggen op de domeinnaam Makers4all.eu 'En ik heb een eigen hostingbedrijf dus dat was ook snel en goedkoop geregeld'.



Productie

Inmiddels hebben Kerkmeester en zijn 150 collega's al bijna 3500 maskers, 350 deuropeners en ruim 2000 clips voor mondkapjes gemaakt. Het zijn lichtgewicht artikelen die met een 3D-printer worden geproduceerd. Ze zijn ontworpen door één van de vrijwilligers en getest in zorginstellingen.

Een voorbeeld van een deuropener, aangeboden op de website



'Sponsors welkom'

'We hebben geen centrale distributie', zegt Kerkmeester. 'Per provincie is er een coördinator. Die bekijkt hoe de gevraagde spullen zo efficiënt mogelijk naar de vragende zorginstellingen kunnen worden gebracht. Dat gaat allemaal op kosten van de vrijwilligers. Sponsors zijn trouwens welkom.'



Project Open Air NL

Makers4All is niet het enige initiatief van mensen die de zorg willen ondersteunen. Zo is er ook het Project Open Air NL. Is Makers4All opgezet door particulieren, in het Project Open Air NL werken bedrijven samen om medische apparatuur, of onderdelen daarvan, te maken.

Meer info over Makers4all is te vinden op Makers4all.eu



