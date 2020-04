Regionale overheden willen Groningen als stopcontact van Nederland

Daarmee wil Groningen ruim vier keer zoveel opwekken als gemiddeld nodig is. Er zijn namelijk 30 zogeheten RES-regio's die samen 35 TerraWatt aan duurzame energie moeten opwekken. Groningen is een van deze regio's en wil bijna eenzesde van de totaalproductie voor haar rekening nemen.

Stuurgroep-voorzitter Hielke Westra snapt dat beeld, maar wil dat nuanceren.

'We concludeerden als stuurgroep van de Regionale Energiestrategie dat er al ruim 4 TeraWattuur aan duurzame energieprojecten is gebouwd', zegt hij. 'Daarnaast is er door de gemeenten ook al 1,7 TerraWattuur aan plannen gemaakt. Dat zit bij de gemeenten in het vat, maar is nog niet in voorbereiding gegoten.'

Zonneparken en windmolens

Het overgrote deel van de duurzame energie moet worden opgewekt middels zonneparken. Daarnaast zal een klein deel van de opdracht worden vervuld door kleine windmolens.

De gemeentebestuurders hebben met elkaar afgesproken dat ze willen proberen bij grootschalige zonneparken een nieuwe manier in te voeren, namelijk het streven dat 50 procent van een project in handen moet komen van lokale dorpsbewoners

'Dat moet verder uitgewerkt gaan worden', erkent Westra. 'Het is nog niet vastgelegd in wetgeving. We hopen wel dat dit gaat gebeuren, want 50 procent lokaal eigenaarschap moet afdwingbaar zijn.'

De gemeenten willen hiermee voorkomen dat grote exploitanten van zonneparken wel de lusten kunnen opstrijken, maar de lasten (gevolgen voor de omgeving) voor de achterblijvende bevolking overblijft.

'Het is een realistisch bod, geen 'over de top' en ambitieus bod, vindt Westra.

De Regionale Energiestrategie is nog niet definitief beklonken. Het plan is in concept en alle gemeenteraden, waterschappen en Provinciale Staten moeten er nog iets van vinden. De gemeenten hebben met elkaar afgesproken dat er unanimiteit moet zijn voor de plannen. Met andere woorden: ligt een gemeente dwars, dan moeten alle gemeenten, de waterschappen en de provincie weer terug naar de tekentafel. Tijdsdruk zit er dan wel op: in juni volgend jaar moet er een definitief RES-plan voor Groningen liggen.