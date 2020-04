'Boetes geven aan samenwonende studenten gaat veel te ver'

Studentenpartij Student&Stad in Groningen wil duidelijkheid over coronaregels in studentenhuizen. 'We horen dat studenten bijna een boete kregen omdat ze met drie man in de keuken stonden. Dat is te absurd voor woorden', zegt Marten Duit van Student&Stad.

Duit trekt samen met studentenpartijen uit Delft, Utrecht en Wageningen aan de bel. Er moet een landelijke richtlijn komen, vinden de fracties.

Onleefbaar

'Als er echt boetes worden uitgedeeld, wordt de situatie voor studenten onleefbaar', zegt Duit. 'Dan moeten studenten na elkaar gaan koken, en eet de laatste om vijf uur 's ochtends. Dat is onwerkbaar.'

Toch is het voor politieagenten en boa's soms lastig in te schatten of een groep studenten in een keuken huisgenoten van elkaar zijn, of dat het visite is.

'Het is ook prima als er even aangebeld wordt voor overleg. Maar het wordt wel vervelend als agenten dezelfde vraag vijf keer gaan stellen. En het dreigen met boetes vind ik echt veel te ver gaan.'

Niet allemaal naar ouders

Het is volgens Duit overigens niet zo dat de meeste studenten inmiddels naar hun ouders zijn vertrokken. 'In sommige huizen is iedereen nog altijd aanwezig', zegt hij.

Schuiling: boete kan

Koen Schuiling, de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, zei afgelopen woensdag dat agenten en boa's inderdaad boetes uit kunnen delen als studenten uit één huis bijvoorbeeld samen een feestje vieren.

'Als dat gebeurt kunnen we daar een boete voor uitdelen. En voor studenten is een boete van 390 euro veel geld, net als voor ieder ander trouwens', zei Schuiling woensdag.

Q&A voor studenten

In een speciale Q&A voor studenten besteedt de gemeente Groningen ook aandacht aan de kwestie. Een brief met vragen en antwoorden is afgelopen week verstuurd aan studenten in Stad.

'Het risico op besmetting met het coronavirus is met name in grote studentenhuizen groter, door het hoge aantal huisgenoten. Goed naleven van de regels is daarom extra van belang', schrijft de gemeente.

'Houd in huis afstand'

In de brief, ondertekend door burgemeester Schuiling, wordt studenten opgeroepen 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren, ook binnenshuis.

'Het is onverstandig huisfeestjes te geven met alleen de mensen uit je eigen huis, omdat het praktisch lastig is om anderhalve meter afstand te houden', schrijft de gemeente.

'Je kan wel een leuke avond organiseren zonder mensen van buiten je huis uit te nodigen. Maar voor omwonenden en passanten die niet weten dat jullie bijvoorbeeld met tien studenten wonen, kan het overkomen alsof je een feestje hebt met bezoekers. Dit kan verwarring en irritatie oproepen, realiseer je dit goed en houd daar rekening mee', schrijft de gemeente verder.

