Gortzak verlengt bij Lycurgus, Scheper stopt

De 25-jarige spelverdeler kwam in 2015 van het Talentteam Papendal naar Lycurgus. Sindsdien beleefde de club sportief gezien zijn beste periode. Gortzak won met Lycurgus drie kampioenschappen (2016, 2017, 2018), twee bekers (2016, 2020) en vier supercups (2015, 2016, 2017, 2018).

'Fantastische stad'

Gortzak is blij met zijn contractverlenging: 'Groningen is een fantastische stad om te wonen en ik voel me hier op mijn plek. Ik heb alle succesvolle jaren meegemaakt en ben nu Sander gaat stoppen de enige die nog over is. Ik wil in Nederland graag voor de prijzen blijven spelen als dragende speler. Het liefst bij SAMEN. Lycurgus, want daar ligt mijn hart', zo laat hij weten op de website van de club.

'Echte Groninger'

Lycurgus-coach Arjan Taaij: 'We zijn blij dat we met één van onze aanvoerders van afgelopen jaar hebben kunnen verlengen. Sam is inmiddels een echte Groninger geworden. Een cultuurbewaker, die zowel als mens en als speler belangrijk is voor de club.'

Sander Scheper

Iemand die deel uitmaakte van dezelfde successen, is Sander Scheper. De 24-jarige middenman, die gelijktijdig met Gortzak naar Lycurgus kwam, stopt met volleyballen. Scheper groeide in vijf seizoenen uit tot lieveling van een aanzienlijk deel van het publiek.

Eerste landstitel

'Ik heb er lang over nagedacht, maar het is goed zo. Ik heb mooie jaren gehad en veel meegemaakt. De eerste landstitel in 2016 was toch wel het meest speciaal. In dat jaar heb ik ook het meest gespeeld', aldus Scheper.

Energietransitie

Scheper gaat verder spelen op een lager niveau en wil zich richten op zijn maatschappelijke carrière. Hij is momenteel bezig met de Master Energy & Environmental Sciences.

'Ik wil mijn studie graag binnen een jaar afronden en dat gaat niet samen met het topsportprogramma van Lycurgus. Komt bij dat ik de laatste jaren veel schouderproblemen heb gehad. Ik heb haast met mijn studie, omdat ik mij graag zo snel mogelijk in wil zetten voor de energietransitie.'

Nijeboer

Ook Daan Nijeboer stopt. De 20-jarige libero uit Lageland speelde met een onderbreking twee seizoenen voor Lycurgus. Eerder werd al bekend dat Frits van Gestel voor Draisma Dynamo gaat spelen.

Selectie

Inmiddels staan er voor volgend seizoen zes spelers onder contract bij Lycurgus: Sam Gortzak, Bennie Tuinstra, Geoffrey van Gent, Dennis Borst, Hossein Ghanbari en Steven Ottevanger.