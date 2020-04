NAM ziet winst over 2019 verder teruglopen

Het gebouw van de NAM in Assen (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De winst van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) is het afgelopen jaar met ruim 100 miljoen euro gedaald.

Uit de woensdag gepresenteerde jaarrekening blijkt dat er in 2019 een winst van 177 miljoen euro is behaald. Een jaar eerder hield de NAM 287 miljoen euro over.

De afgelopen jaren ziet de NAM de netto-opbrengst steeds verder teruglopen. In 2017 was er nog sprake van 497 miljoen euro winst. De omzet kwam vorig jaar uit op 2,3 miljard euro, tegenover 2,6 miljard euro in 2018. De Nederlandse staat kreeg vorig jaar 1,4 miljard euro overgemaakt van de NAM.

Gaskraan dicht

De teruglopende winstcijfers zijn grotendeels het gevolg van het besluit van de regering om de gaskraan in Groningen steeds verder dicht te draaien. Vorig jaar is besloten dat de kraan in 2022 helemaal dichtgaat.

Ondanks dat de gaskraan verder dichtgaat, vinden er nog wel altijd aardbevingen plaats in de provincie Groningen. Vorig jaar mei was de beving met een kracht van 3.2 op de schaal van Richter bij Westerwijtwerd de zwaarste van 2019.

De NAM verwacht wel dat de gasbehoefte in Nederland nog enkele jaren zal aanhouden. De onderneming blijft zich daarom concentreren op de ontwikkeling en productie van kleine gasvelden op land en zee. 'Voorwaarde is dat dit gas veilig en verantwoord en op een een economisch rendabele manier geproduceerd kan worden' valt in het jaarverslag te lezen.

Energietransitie

Tegelijkertijd kijkt het bedrijf naar de mogelijkheden die de energietransitie in Nederland biedt. In 2019 heeft het bedrijf daarom een aantal stappen gezet om de nieuwe energietoekomst vorm te geven.

