Coronacrisis doet ict-opleidingsbedrijf de das om

Ruim twee jaar na oprichting is het doek gevallen voor CodeGorilla. Het bedrijf, met onder meer een vestiging in Groningen, leidde werklozen op tot computerprogrammeur.

'CodeGorilla is eind 2017 opgericht. Zowel in 2017 als in 2018 leed het bedrijf verlies. Maar de coronacrisis is de directe aanleding voor het faillissement', zegt curator Jan Maarten Pol. 'De bedrijven met het minste vet op de botten vallen als eerste om.'

Minder uitstroom

'De cursisten werden aangeleverd door diverse gemeenten, waaronder Groningen', gaat Pol verder. 'In begin was de uitstroom zeventig tot tachtig procent. Later werd dat minder, omdat alleen degenen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt overbleven. Gemeenten betaalden per cursist weliswaar een basisvergoeding, maar de daarop volgende succesvergoeding werd steeds minder vaak uitgekeerd.'

Schuld van 250.000 euro

'De gemeenten leveren momenteel geen nieuwe cursisten meer aan en dus zijn de inkomsten helemaal opgedroogd', concludeert Pol. Hij schat de totale schuld van het bedrijf op ongeveer een kwart miljoen euro. De vier werknemers zijn door het faillissement hun baan kwijt.

''Ik denk dat de kans op een overname klein is. Een eventuele koper heeft geen idee wanneer de inkomsten weer op gang komen', besluit Pol.