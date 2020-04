Huurdersorganisatie Oldambt roept op om huurverhoging niet te betalen

Huurderskoepel Acantus riep de corporatie maandag al op om de jaarlijkse verhoging per 1 juli uit te stellen, maar daar gaat Acantus niet in mee.

Nieuwbouw en renovaties

Woningcorporaties mogen de huur elk jaar verhogen om de bouw van nieuwe woningen en renovaties van bestaande huizen te betalen. Bij Acantus gaat het dit jaar om een stijging van gemiddeld 2,5%.

Volgens Huurdersorganisatie Oldambt kan een aanzienlijk deel van de huurders de verhoging niet betalen door het coronavirus: 'Hoe moeten mensen hun huur betalen als ze hun baan kwijt zijn? Je moet lang wachten voordat je een uitkering krijgt. En veel huurders leven al rond de armoedegrens', zegt voorzitter Sebo Bakker.

Passende maatregelen

Acantus laat in een reactie weten te begrijpen dat het voor huurders een onzekere tijd kan zijn. 'Als onze huurders door een inkomensdaling vanwege de coronacrisis in financiële problemen komen, vragen wij hen om contact met ons op te nemen. We gaan dan graag samen kijken naar een passende oplossing.'

De corporatie gaat bij corona-gedupeerden kijken of een betalingsregeling of tijdelijke huuraanpassing een oplossing is. 'We hebben hier extra aandacht voor. Samen komen we er uit. Het mag duidelijk zijn dat we deze oproep van HOO niet ondersteunen', zegt Acantus.

Tegen generieke maatregel

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken liet de Tweede Kamer woensdag ook al weten tegen dit soort maatregelen voor alle huurders te zijn. Volgens haar zijn er zeker huurders die nu in financiële problemen komen, maar is er ook een groep voor wie dat niet geldt.