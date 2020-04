Tien weken cel voor 'coronahoester' in azc Ter Apel

Voor het in het gezicht hoesten van een beveiliger bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is een 31-jarige man uit Somaliƫ veroordeeld tot tien weken cel. De man riep tijdens het hoesten dat hij het coronavirus had. Bedreiging en mishandeling vond de rechter bewezen.

De Somalier moest op 30 maart bij binnenkomst van het centrum zijn papieren laten zien. De beveiliger vroeg de man vanwege de coronamaatregelen het papier zichtbaar omhoog te houden en daarbij afstand te bewaren.

De asielzoeker liep vervolgens lachend naar de beveiliger en hoestte die tot drie keer toe in zijn gezicht. 'I give you the virus and you get it from me', riep de Somalier tussen het hoesten door.

'Aan de schandpaal'

De beveiliger deed direct aangifte. Agenten sloegen de Somalier in de handboeien en zette hem vast aan een lantaarnpaal. De man kreeg een mondkapje om, dat hij weer af wist te krijgen. Ook een spuugkap schuurde de man van zijn hoofd.

De agenten trokken hem vervolgens een papieren zak over het hoofd. Dit was volgens de advocaat van de Somalier een buitenproportionele actie. 'Hij werd letterlijk aan de schandpaal geboeid', zei de raadsvrouw. De te hevige aanhouding was in haar ogen een vormverzuim.

'Niets mis mee'

De rechter was het hier niet mee eens: 'Er is niets mis met deze aanhouding'. De verdachte maakte zich volgens de rechter schuldig aan een 'misselijk feit'. Door de dreiging met het coronavirus werd het slachtoffer twee weken lang van zijn gezin gescheiden. Zijn vrouw werkt in de verpleging en hun kind was ziek. De man verbleef die periode in de woning van zijn moeder en hij mocht zolang niet aan het werk. Het slachtoffer is kortgeleden getest en hij heeft de ziekte niet.

Ook mishandeling

De rechter vond ook mishandeling bewezen, ook al is er geen fysiek contact geweest tussen de verdachte en het slachtoffer. De mishandeling bestaat uit de grote angst en onrust die is ontstaan door het gedrag van de verdachte.

Het direct hoesten in het gezicht van notabene een ambtenaar die zijn werk staat te doen en te roepen dat die wordt besmet, dan is hier sprake van 'hevige onlust veroorzakende gewaarwording'. En kan dit als mishandeling worden bestraft.

'Een groot misverstand'

De Somalier was nog maar kort in Nederland en hij had net asiel aangevraagd. Hij heeft in Duitsland een strafblad, waaronder een gevangenisstraf van bijna vijf jaar voor verkrachting. De man zei via een telefoonverbinding tegen de rechter dat het incident in Ter Apel een groot misverstand was.

Hij hoestte doordat hij als roker een potje had gevoetbald. Hij riep dat hij geen corona had, zei hij. Dit geloofde de rechter niet. De verdachte moet het slachtoffer een schadevergoeding van bijna 540 euro betalen.

