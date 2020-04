Het Hogeland trekt afvalstoffenheffing gelijk

Ondanks de coronacrisis kwam een gedeelte van de raad bijeen om de nodige besluiten te nemen. De partijen konden schriftelijke hun standpunten verwoorden over het afvalbeleid.

Inwoners van de vier voormalige gemeenten betalen nu nog verschillende bedragen voor de lediging. In Bedum en Eemsmond betalen mensen een vast bedrag per huishouden. In De Marne en Winsum is diftar ingevoerd en betaal je deels voor de hoeveelheid afval die je weggooit.



Enquête

Straks gaan alle bewoners betalen op die manier en voor de hoeveelheid grijsafval dat ze aanbieden.

Eind vorig jaar heeft de gemeente een enquête gehouden onder haar inwoners met vier varianten van afvalinzameling. Daaruit bleek dat inwoners hun huisvuilcontainers om de week geleegd willen.

De PvdA is blij dat de inwoners geraadpleegd zijn en mochten meedenken over het beleid.



Werkgelegenheid

Gemeentebelangen had vragen over de samenwerking met afvalverwerker Omrin. De partij wil ook delen in eigen beheer houden om 'kansen te bieden aan inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt.'

Het college laat weten dat de samenwerking met Omrin niet alleen financiële voordelen en redenen heeft.

'Qua ervaring en kennis zijn zij vele stappen verder. Daar profiteren we graag van. We kiezen niet voor uitbesteden waarbij alles buiten de deur wordt gezet en we er geen zicht meer op hebben. De betrokkenheid van bijvoorbeeld Werkplein Ability bij het uitzetten van nieuwe containers sluiten we niet uit', aldus het college.



Meer varianten

Niet alle raadspartijen zijn gecharmeerd van de nieuwe regeling. Zo had de SP graag willen weten welke kosten de alternatieve inzamelingsvarianten met zich meebrengen. 'Er zijn nu alleen varianten aan de inwoners voorgelegd waarin het afval achteraf gescheiden wordt. Wij hadden graag willen wat het kost en oplevert als de mensen zelf afval scheiden, zoals in het Westerkwartier wordt gedaan', zegt SP'er Linda Visser.

Ook heeft de partij zorgen over zwerfafval. Het college begrijpt deze zorg. 'De ervaring is dat in de eerste maanden het wel iets toeneemt, daarna niet meer dan anders. Belangrijk is: gaat het echt om zwerfafval of gaat het om dumpingen', aldus het college.



Containers vervangen

De huidige containers die in de gemeente Het Hogeland gebruikt worden zijn volgens de gemeente economisch afgeschreven. Daarom worden er nieuwe aangeschaft die ook gechipt worden zodat het gewicht geregistreerd kan worden.

'We zullen bovendien circulaire containers aanschaffen. Deze zijn gemaakt van het

kunststof van oude containers. De oude Hogelandster containers zullen ook

weer circulair worden ingezet', laat het college weten.

In de zomermaanden zal de groene container wekelijks worden opgehaald.

Het Hogeland heeft het streven om de hoeveelheid afval dat in de grijze container wordt gegooid in vijf jaar terug te brengen van tweehonderd naar dertig kilo per inwoner per jaar.

