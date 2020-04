Verdachten Noord-Nederlandse wapenbende zestig dagen langer vast

In het onderzoek naar handel in vuurwapens en explosieven van de Noord-Nederlandse bende rondom Hendrik van der H. uit Oosterwolde blijven acht mannen langer vastzitten. Onder hen de 36-jarige Jan B. uit Hoogeveen.

Het voorarrest van de acht verdachten is met zestig dagen verlengd. Dat meldt RTV Drenthe. Gisteren zijn er al twee van de in totaal tien verdachten vrijgelaten, waaronder de enige vrouw, een Stadjer. Wie de andere persoon die vrijgelaten is, is onbekend.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie richt zich naast wapenhandel ook op fraude, mishandeling, mensenhandel en uitbuiting. De zaak wordt op 2 juni behandeld door de rechter.

Bende

Op 27 februari werden er op 17 plekken in het Noorden invallen gedaan, waarbij tien mensen werden aangehouden. De invallen in onze provincie waren in Stad, Winschoten, Marum en Stadskanaal. Ook in Roden werd een pand doorzocht.

Daarbij zijn drie Kalasjnikovs en meerdere vuistvuurwapens gevonden. Verder vond de politie grote hoeveelheden munitie van diverse (zware) kalibers, kilo's synthetische drugs, een zwaar explosief, kruit, springstoffen, zuren, kapmessen en honkbalknuppels.



Kringloopwinkel Oosterwolde

De politie gaat ervan uit dat de kringloopwinkel net over de grens in het Friese Oosterwolde het hoofdkwartier was van de organisatie. De Hoogeveense Jan B. werkte in de kringloopwinkel.

B. is in het verleden al eens samen met Hendrik van der H. veroordeeld voor heling. Maandag werd bekend dat er banden zijn met een bende uit Antwerpen. De groep uit Noord-Nederland leverde wapens en explosieven aan de Belgen.

Woningoverval in Drentse dorp Gees

De Belgische krant Gazet van Antwerpen meldt nog dat Fidan J., wordt gezien als spil in de Antwerpse drugsoorlog. J., uit het Belgische Borgerhout, wordt vervolgd voor betrokkenheid bij een gewelddadige woningoverval in 2016 in het Drentse Gees. Daarbij kwam Koert Elders om het leven.

Drie medeverdachten in deze zaak zijn in hoger beroep veroordeeld voor celstraffen tot dertien jaar. De zaak tegen J. is terugverwezen naar de rechtbank. Op 21 januari is een regie-zitting in deze zaak geweest. Het is nog onduidelijk wanneer hij opnieuw voor de rechtbank in Assen moet verschijnen.

Volgens het OM staan de zaken in het Noorden en in Antwerpen los van elkaar.

De pro forma zitting is 2 juni.



