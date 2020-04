Maatregelen in het Noorden eerder versoepelen? 'Niet te snel enthousiast worden'

Het eerder versoepelen van de maatregelen in het Noorden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen goed idee. 'Dat is misschien voor Groningen goed, maar we leren er niets van'.

Dat denkt Alex Friedrich, arts-microbioloog en hoofd van de afdeling infectiepreventie van het UMCG. Er zijn volgens Friedrich te weinig gevallen in Groningen om gedegen uitspraken te kunnen doen over het effect. Midden-Nederland is een betere plek om te beginnen met afschalen, zegt hij.

Woensdagochtend kwam de optie om in het Noorden te beginnen met het versoepelen van de maatregelen in het nieuws. Een aantal experts zei tegen het Dagblad van het Noorden dat ze het Noorden een 'heel logische optie' vinden. Maar Friedrich is het daar niet mee eens.

'Experts uit het Westen'

'Dat idee kwam van experts uit het westen. Ik denk dat zij niet zo goed bekend zijn met de situatie hier. We moet er echt goed over nadenken.'

Als je een paar dagen te snel versoepelt kan dat leiden tot nieuwe uitbraken Alex Freidrich - Arts-microbioloog

Volgens Friedrich is het midden van het land dus beter geschikt om maatregelen te versoepelen. 'In het zuiden zijn te veel gevallen en in het noorden te weinig om het effect te meten. In het midden kunnen we het proberen en dan zie je na ongeveer drie weken wat de effecten zijn op de verspreiding van het virus.'

Regionale aanpak

Friedrich pleitte al eerder voor een regionale aanpak in de exitstrategie. Niet per provincie maar in regio noord, oost, west, zuid en midden. Maar hij benadrukt dat het moment cruciaal is. 'Als je een paar dagen te snel versoepeld kan dat leiden tot nieuwe uitbraken. We weten nog niet wat het goede moment is.'

Toch moet er volgens de arts-microbioloog al goed worden nagedacht over het afschalen. 'Je kunt nadenken over de scholen. Maar dan is gelijk de vraag: welke scholen? Want we weten dat leeftijd een verschil maakt voor de risico's.'

Nieuwe realiteit

Toch rijst de vraag of Groningen niet buitenproportioneel veel lijdt onder de maatregelen. 'Dat is een terechte vraag, en daarom moet je alvast scenario's bedenken. Maar we moeten niet te snel enthousiast worden, want ook al gaat de verspreiding minder snel, de getallen stijgen nog steeds. Ook in het Noorden.'

Volgens de arts-microbioloog moeten we gaan wennen aan een nieuwe realiteit 'Het wordt niet zoals het was. De zorg gaat bijvoorbeeld echt veranderen. Het stelsel en de capaciteit moet zich aanpassen aan een nieuwe situatie.'

Contactberoepen

En er is nog een blijvertje: 1,5 meter afstand. 'Dat wordt een van de laatste regels waar we mee gaan stoppen.' Ondertussen moeten er creatieve oplossingen komen voor contactberoepen. 'Je kunt werken met spatbrillen, die er ook nog chique uitzien en zo bescherm je bijvoorbeeld de kapper en zijn klant.'

Friedrich denkt dat die nieuwe realiteit kan worden ingevuld met veel creativiteit. 'We moeten kaders stellen en dan kunnen bedrijven met slimme oplossingen komen. Heel veel mensen moeten met elkaar in gesprek, virtueel natuurlijk, om het land weer op gang te krijgen.'



Lees ook:

- 'Coronacrisis krijgt in Groningen geen Brabantse proporties'

- Alles over de coronacrisis