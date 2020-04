Corona-dagboek van ondernemer Bijmolt: Angst, doodziek zijn en weer opkrabbelen

Het persoonlijk dagboek dat Groninger Henk Jan (39) tijdens zijn ziekte bijhoudt, wil hij delen. Om mensen te laten begrijpen hoe ernstig een besmetting is en om iedereen op het hart te drukken de hygiënemaatregelen na te leven en afstand te houden.

Lees hieronder Henk Jans verhaal over ontkenning, angst en vrees, doodziek zijn en moeizaam weer opkrabbelen. Maar eerst even:

Hoi Henk Jan, hoe is het nu?

'Ik heb net een paar kilometer heel rustig gewandeld. Ik ben nog altijd snel buiten adem. Maar de energie komt terug. Gisteren heb ik voor het eerst weer een stukje met de kinderen gefietst, met een slakkengangetje.' 'Ik heb net een paar kilometer heel rustig gewandeld. Ik ben nog altijd snel buiten adem. Maar de energie komt terug. Gisteren heb ik voor het eerst weer een stukje met de kinderen gefietst, met een slakkengangetje.' Heb je een idee van waar je de besmetting hebt opgelopen?

'Eigenlijk niet. Ik ben gestopt met nadenken daarover. Ik zou het wel willen weten, maar ik kom er niet verder mee. Het kan in een supermarkt zijn geweest, bij het mountainbiken met vrienden of tijdens werkzaamheden bij Gadero. Wintersport misschien, al was dat zes weken geleden.' Hoe bang ben je geweest?

'Het was me snel duidelijk dat het geen gewoon griepje is. Ik kende het gevoel niet van benauwd zijn, daar was ik wel ongerust over. Die aanvallen van zuurstoftekort waren eng, maar angst dat ik het niet zou halen heb ik niet gehad. Ik was vooral gewoon op, ik sliep niet meer en moest me op iedere ademhaling concentreren. Met de koorts erbij was het ronduit slopend.' Waarom heb je het dagboek geschreven?

'Mensen worden lakser, het aantal besmettingen en doden neemt af. Ik zie mensen minder afstand nemen. Ik snap dat ook wel, mensen denken al gauw dat het zo'n vaart niet zal lopen. Totdat je het aan den lijve ondervindt. Dat deel ik graag. Zo hoop ik iets bij te dragen aan wat het nu precies betekent, wat je kunt doen als je niet besmet bent en waar we heel rap over na moeten denken met z'n allen.'

Dag 1, donderdag 2 april

Ik ben 's ochtends op mijn werk. We zitten gelukkig ruim uit elkaar, de helft van de mensen werkt thuis. Ik voel me extreem moe en heb wat last van mijn maag. Ik besluit naar huis te gaan en mijn bed in te duiken. Het dutje doet me goed. Een gedachte aan corona is er niet.

Dag 2, vrijdag 3 april

Vandaag zou ik fysiek werk doen in ons houtmagazijn. Ik ben directeur van online houthandel Gadero met meer dan honderd man personeel. Ik zou lekker gaan sjouwen en meehelpen, terug naar de werkvloer. Altijd leerzaam en leuk.

Maar ik zie het totaal niet zitten. Ik voel me net als gisteren lamlendig. Het is in deze drukke tijden moeilijk voor me als eigenaar, maar ik zeg af. Mijn personeel reageert gelukkig goed en vangt het zonder morren op.

Dag 3, zaterdag 4 april

De klieren in mijn hals zijn opgezet. Benauwd ben ik gelukkig niet. Het doet me denken aan de ziekte van Pfeiffer die ik ooit als tiener had. Ik werk nog een paar uur in de tuin. Stilzitten is zo tegen mijn natuur. Ik schuur zelfs mijn houten vlonder, achteraf misschien niet heel slim.

Dag 4, zondag 5 april

Mijn klieren in de halsstreek voelen nog steeds iets opgezet, maar een stuk minder dan gisteren. Ik ga weer bezig in de tuin en neem zelfs nog een filmpje op over hout behandelen. Ik ben blij dat ik geen corona heb, denk ik nog. Ik voel me trots op mijn lichaam, dat zich snel lijkt te herstellen.

Ik leg een verband met mijn leefstijl. Ik drink geen alcohol, sport veel en eet gezond. Op het werk pesten ze me er zelfs mee. 'Fitboy' noemen ze me. Maar ik denk alleen maar: ik ben gezond, mocht het een corona-besmetting zijn geweest, dan ben ik er ook alweer vanaf. Fijn om te merken dat mijn lichaam het snel afhandelt.

Dag 5, maandag 6 april

Voel ik me nou goed of slecht? Ben ik benauwd? Ik kan het niet goed peilen deze morgen. 's Middags is dat anders, dan weet ik het wel zeker. Nooit eerder in mijn leven ben ik benauwd geweest. Het komt in aanvallen, het ene moment gaat het goed, dan weer minder.

Mijn klieren in de hals zijn niet meer opgezet. Ik ga vroeg slapen, maar het wordt een onrustige nacht. Midden in de donkere nacht, van twee tot vier, ben ik heel benauwd. Ik zoek het open raam op om er naar frisse lucht te happen. Maar dat helpt niet. Dan maar even naar buiten en een kopje thee. Ook dat biedt weinig verlichting. Rond half vijf val ik voor een uurtje in slaap.

Dag 6, dinsdag 7 april

Vandaag voel ik me minder benauwd, wel vermoeid. Heb ik nu corona of niet? Ik bel de dokter en omschrijf mijn klachten en vraag of ik getest kan worden. Dat gaan ze niet doen. Ik denk dan nog de volgende dag wel weer aan het werk te kunnen.

Dag 7, woensdag 8 april

Na een goede nacht voel ik wat meer energie. Ik pak af en toe de laptop erbij voor wat mailtjes en dingetjes. Ik denk dat ik op de weg terug ben. In de avond eet ik een flink bord pasta met saus. Veel te veel achteraf. Het kost me veel kracht om de maaltijd te verwerken.

Dag 8, donderdag 9 april

Van één tot vijf lig ik benauwd wakker. Ik voel me warm en diep ellendig. In slaap vallen lukt simpelweg niet door de benauwdheid. Of is het snel ademen? Ik kan het niet precies zeggen.

Een stikgevoel is het totaal niet. Vreemd en akelig is het wel. Ik adem snel, maar hyperventileren is het ook niet. Het is net alsof de lucht er wel in gaat maar alles er niet weer uit komt. Dit is het slechtste moment tot nu toe.

Je leest ook overal dat een corona-besmetting in no time kan verslechteren. Dat blijkt maar. Ik schrik ervan. Ik probeer rustig te blijven. Adem rustig in via de buik, houd even vast en adem vijf seconden uit. Het helpt allemaal weinig. Verdomme, dit is niet tof.

Ik heb corona dat weet ik nu wel honderd procent zeker. Het is met niks te vergelijken. De momenten van twijfel over de vraag of het corona is of niet zijn nu wel verdwenen.

Ik probeer rustig te blijven en op mijn ademhaling te letten. Overdag lig ik alleen maar, kortademig en rusteloos. In de middag lijkt het iets beter te gaan. Rond acht uur 's avonds ga ik naar bed.

Ik heb het warm en benauwd. Ik weet niet meer waar ik het moet zoeken. In de hoop dat ze helpen slik ik twee paracetamol. Ik denk, dit gaat niet goed. Ik heb juist een goede nacht nodig, met rust. Een uur nadat ik naar bed ben gegaan roep ik mijn vrouw bij me en zeg haar dat het de verkeerde kant op gaat. Of ze de dokter wil bellen, vraag ik haar.

De boodschap van de andere kant van de lijn is dat ze binnen een half uur bellen. Dat duurt me te lang en ik wil dat mijn vrouw 112 belt. Ze neemt me gelukkig serieus en doet dat. Verdomme, waar gaat dit eindigen. Ik heb iets nodig om aan te sterken. Ik kan het zelf niet meer opbrengen.

Een kwartier later staat er een ambulance voor de deur. Ik zit inmiddels beneden op de bank. Het duurt lang voordat de ambulanceverpleger binnenkomt, want de man moet zich in een beschermpak hijsen. Koen heet hij. Hoewel Koen van top tot teen bedekt is, schrik ik niet eens van zijn voorkomen, wanneer hij de kamer binnenstapt.

Met zijn relaxte houding stelt mij op mijn gemak. Hij vraagt me hoe ik me voel en begint met wat tests: zuurstof in het bloed: goed. Bloeddruk goed, hartslag goed. Hij luistert naar de longen en die klinken ook schoon.

Positief dus, een coronapatiënt die hij meeneemt moet er slechter aan toe zijn, zegt hij mij. Dat ik goed scoor op alle tests stelt me wel enigszins gerust. Maar waarom ben ik dan zo benauwd en totaal uitgeput? Koen vraagt of ik het niet te druk heb op mijn werk. Mogelijk zijn het mijn luchtwegen, oppert hij, omdat ik ook last had van de halsklieren.

Dan is er bij mij toch ineens twijfel of ik echt wel corona heb. Gek genoeg maakt die gedachte mij iets rustiger. Maar omdat ik eerder al eens een burnout en hyperventilatie heb meegemaakt, weet ik dat het geen van beide is. Dit voelt echt totaal anders.

Het enige grappige van dit hele verhaal is dat de ambulancemedewerker tussendoor vertelt dat hij een uur geleden nog op mijn website heeft gekeken omdat hij een nieuwe schutting zocht. Hij had mijn auto met reclame op de oprit zien staan.

De man lijkt zich schuldig en hulpeloos te voelen wanneer hij mij de boodschap brengt dat ik niet mee mag. De bedden zijn voor mensen die minder dan negentig procent zuurstof in het bloed hebben, zegt hij. Ik scoor eerst 99 en daarna zelfs honderd procent.

Ik vraag of hij tips voor me heeft om me wat beter te voelen. Hij vertelt me dat ik misschien wat meer rechtop zou kunnen liggen tijdens het slapen om zo de luchtwegen vrij te maken. Hij raadt me aan diep in te ademen via de mond en als een rietje weer uit te blazen.

Ik krijg een mondkapje kado en dan vertrekt de ambulance. Het lucht me op dat de waarden goed zijn. Nadat de adrenaline wat is uitgewerkt zoek ik mijn bed weer op. Ik verzamel wat extra kussens om meer rechtop te kunnen liggen en gelukkig slaap ik zes uur achtereen. Het is een wonder dat ik deze nacht toch nog enigszins de slaap weet te vatten.

Dag 9, vrijdag 10 april

Iets minder benauwd gelukkig. Maar nu is het hoesten begonnen. Ik ervaar het als positief, alles komt los. De hele dag lig ik uitgeteld op bed of buiten in de tuin. Drie zinnen spreken is de max. Van een stukje langzaam lopen raak ik uitgeteld. De dokter belt mij om kwart over negen om te vertellen dat ik niet getest kan worden en dat ik ook niet op een lijst gezet wordt zodra meer testen beschikbaar zijn. Het lijkt wel alsof je eerst dood moet gaan om getest te worden.

Ik hoef trouwens ook geen test meer, ik weet zo ook wel dat ik het heb. Al is het voor mijn familie wel fijn om wat meer duidelijkheid te hebben.

Voor de zekerheid krijg ik nog wel een kuur voor een luchtweginfectie. Verder heeft de dokter geen tijd of oplossing voor mij. Dat had allemaal wat hartelijker gemogen, maar goed, ik hou het maar op de drukte die de huisartsen nu zelf ook ervaren. Op de bijsluiter van de medicijnen lees ik over de bijwerkingen: maagklachten en benauwdheid. Een vloek ontsnapt en ik smijt het doosje in een hoek.

Naïef en simpel als ik ben wil ik geen pasta en andere koolhydraatrijke producten meer eten. Ik focus me op groente. Mijn vrouw zegt dat mijn gedachten nergens op slaan. Voor een weerwoord heb ik geen energie. Laat mij maar lekker denken dat het helpt.

Als mijn vrouw op zolder op de speaker luid met iemand belt knalt mijn hoofd bijna uit elkaar. De kracht om naar boven te lopen ontbreekt. Ik vloek en zeg hardop dat niemand rekening met me houdt. Ik kan werkelijk niks hebben. Iedere prikkel is er een te veel.

In de nacht van vrijdag op zaterdag heb ik koorts en zweet ik enorm. Ik zet het raam van de slaapkamer waar ik nu al een dikke week alleen slaap, wagenwijd open. Gelukkig ben ik niet meer zo benauwd.

Midden in de nacht klimt er dikke man door het raam naar binnen. Een inbreker! Ik probeer de enorm zware man weg te duwen, maar het lukt niet. Ik geef hem een kopstoot. Dan schrik ik wakker. Was dit echt? Het blijkt een kwade, heftige koortsdroom. Ik ben blij dat ik nog even doorslaap.

Dag 10 zaterdag 11 april

Mijn zoontje vraagt 's ochtends hoe het met me is. Ik zeg hem dat het redelijk gaat. Een half uur later begin ik opeens te janken op de bank. Alsof ik nu pas besef dat corona mij goed te pakken heeft. Mijn zoontje huilt mee. Mijn vrouw troost hem.

Ik vertel hem dat ik het lief vind dat hij met me mee huilt, heel solidair van je, zeg ik. Zie je wel dat ik wel aan anderen denk, zegt hij. We huilen en lachen tegelijk. Ik voel me een stuk beter dan twee dagen geleden.

Zaterdagmiddag vraagt mijn dochtertje of ik met haar wil rummikubben. Maar daar mis ik de kracht simpelweg nog voor. Ze speelt het spel dan maar met mijn vrouw. Ze heeft de twee jokers alvast op haar bordje gezet zie ik in een ooghoek. Ik moet erom lachen terwijl ik onderweg ben naar mijn slaapkamer. Een mooi momentje. Vervolgens loop ik de trap op en ga liggen. Rust wil ik. Rust, rust en rust is het toverwoord.

Iemand appt me omdat hij denkt het ook gehad te hebben. Hij vertelt me: het is een energiestrijd. Blijf kalm en rust zo veel mogelijk. Hij heeft gelijk. Het gaat erom wie de strijd het langst volhoudt: jij of een onbekende man met een vleermuis op zijn schouder.



Dag 11, zondag 12 april

Zo blij dat ik weer redelijk heb kunnen slapen. Zowaar Boer zoekt Vrouw gekeken op de televisie, een klein stukje. Nu merk ik pas hoe heftig tv kijken voor je hersenen is.

Dag 12, maandag 13 april

Afgelopen nacht toch even wakker geweest. Alsof die vleermuis weer even zachtjes om mijn borst fladdert. Hopelijk om mij voorgoed gedag te zeggen. Het herstel vordert, maar het gaat langzaam. Nog steeds ben ik na drie zinnen spreken kapot. Ik merk ook dat ik langzaam praat en tussen de zinnen door soms hap naar extra lucht.

Wanneer ik de trap ben opgelopen moet ik gaan liggen. Toch heb ik nu het idee dat het langzaam wel weer goed gaat komen. Ik moet volledig tanken. Dit is iets anders dan even bijtanken.

Dag 13, dinsdag 14 april

Deze dag gebruik ik om mijn gedachten op een rij te zetten en wat tips te bedenken. Ik heb gemerkt dat het gevecht met het coronavirus een energiestrijd van jewelste is. Wees daar dus klaar voor, ook als je nog geen klachten hebt. Rust goed, beweeg voldoende en zorg voor goede voeding. Sla niet door en ga nu dus niet ook nog proberen om af te vallen.

Wanneer je goed gezond bent ga je met 1-0 voorsprong de strijd in. Mocht je besmet raken dan zul je er baat bij hebben. Ik heb gemerkt dat je er niet te snel weer tegenaan kunt, het virus kan zomaar weer met volle kracht toeslaan.

Het coronavirus heeft op mij veel indruk gemaakt. Alsof moeder natuur mij op de schouder tikte, van: hé jij daar, pas je een beetje op hoe je met mij omgaat? De boodschap is aangekomen. Dit is het heftigste wat ik ooit heb meegemaakt en een perfecte aanleiding om zaken anders te doen en misschien wel het roer om te gooien. Brengt het toch iets nuttigs.

Ik broedde al een tijdje op meer doen met groen, zelf kweken, meer zaken doen in de buurt en consuminderen. Corona heeft mij hierin alleen maar een boost gegeven. Ook binnen mijn houtbedrijf moeten we goed onderhoud en hout van dichtbij nog meer promoten.

We hebben nog een jaar of tien à twintig om zuiniger te worden op de aarde, dat besef is nu bij mij wel extra ingedaald. Ik pak mijn laptop en maak een verhaal over zelf een moestuinbak maken.

Mijn zoontje lacht gelukkig weer en mijn dochtertje heeft een paar dagen geleden gewonnen met rummikubben, vertelt ze. De kinderen blijven gespaard lijkt het. Mijn vrouw hoest wel af en toe. Met corona kan het nog alle kanten op, weet ik inmiddels.



