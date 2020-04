Hoogleraar: 'Fysieke raadsvergadering Het Hogeland toegestaan, maar wel ongemakkelijk'

De constructie die de gemeente Het Hogeland heeft bedacht om de raad fysiek bijeen te krijgen is niet verboden, maar tegelijkertijd niet fijn voor het democratische proces. Dat concludeert hoogleraar Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ondanks het coronavirus heeft de gemeente woensdagavond toch een raadsvergadering gehouden om volgens hen de noodzakelijke beslissingen te kunnen nemen. Vooraf is vastgesteld dat er maar vijftien raadsleden aanwezig mochten zijn: het zogeheten quorum. Dat is de helft plus één, zodat besluiten rechtsgeldig zijn.

Publiek, insprekers en pers waren niet welkom. Via een livestream kon de vergadering online gevolgd worden.



Zo weinig mogelijk discussie

Er moest zo weinig mogelijk gediscussieerd worden om de vergadering zo kort mogelijk te houden. Uiteindelijk duurde deze een klein uurtje. Het was de bedoeling dat alleen de nodige besluiten werden genomen.

Vooraf konden de partijen schriftelijk vragen stellen en hun visie geven over de onderwerpen. Op de agenda stond onder andere het afvalbeleid en de bouw van het Werelderfgoedcentrum.

De raadsleden zaten met gepaste afstand in de ontsmette zaal. (Foto: Gemeente Het Hogeland)



Burgemeester Henk Jan Bolding zei bij de opening van de vergadering dat er met alle fracties is gesproken over deze manier van vergaderen.



Liever digitaal

De fractie van de SP, die vanwege gezondheidsproblemen niet aanwezig was, had liever gezien dat de vergadering niet doorging en dat er digitaal vergaderd werd.

Hier is de gemeente Het Hogeland nog niet klaar voor. De raadsleden moeten nog geïnstrueerd worden om te werken met het digitale vergadersysteem. Op 22 april gaat de raad oefenen en de volgende vergadering op 29 april zal digitaal zijn.

Om het minimale aantal raadszetels te behalen werd de SP vervangen door nog een raadslid van de VVD.

Waar normaal publiek zit, zaten nu raadsleden en wethouders om de nodige afstand te kunnen houden. (Foto: Gemeente Het Hogeland)



'Zoals de gemeente Het Hogeland heeft aangepakt mag wel. Maar het is ongemakkelijk. Je hebt helemaal geen goede discussies. Op deze manier kan niet elke volksvertegenwoordiger zijn of haar mening geven. Dat kan wel als een vergadering digitaal is', zegt hoogleraar Herman Bröring.

Kleine fracties lopen risico

Dat je als partij geen stem kan uitbrengen is volgens de hoogleraar geen uniek probleem. 'Dat probleem heb je als kleine partij ook tijdens een reguliere raadsvergadering. Bijvoorbeeld bij eenmansfracties. Als de persoon dan ziek is dan kan hij of zij geen stem uitbrengen. De vergadering wordt daarop niet verschoven', zegt Bröring.

Maar dat de helft van een raad niet aanwezig is, zou wel bekritiseerd mogen worden.

Raadsleden aan de zijkant

'Het gaat natuurlijk niet alleen om de SP. Voor geen enkele partij zou dit een fijne oplossing zijn. Want elke volksvertegenwoordiger zit in de raad om zich te laten horen, ook bij het stemmen. Dit geeft wel aan hoe ongemakkelijk dit is ', aldus Bröring.

De hoogleraar snapt dat het wat behelpen is tijdens deze crisis. Maar hij wijst er ook op dat Het Hogeland digitaal had kunnen vergaderen door de aangenomen noodwet digitale beraadslaging. 'Dan kan elk raadslid zich laten horen'.

Ook voor insprekers is dit geen fijne methode volgens de hoogleraar.

Wel toegestaan

In de nieuwe noodwet staat dat de gemeente niet verplicht is om digitaal vergaderen. 'Er staat dat de gemeente dit kan doen omdat fysieke vergaderingen worden afgeraden. Het is dus wel toegestaan en niet verboden wat er in Het Hogeland gebeurd', aldus hoogleraar Herman Bröring.

Lees ook:

- SP hekelt fysieke vergadering Het Hogeland

- Groen licht voor bouw Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog