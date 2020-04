Tekort van 5,5 miljoen in Eemsdelta is slechts 'meest ongunstige scenario'

Een werkgroep die de fusie voorbereidt, waarschuwde eerder dat zo'n tekort niet ondenkbaar is. Raadsleden vrezen dat inwoners daardoor straks meer gemeentelijke belasting moeten betalen.

Geen enkele indicatie

Volgens Beukema, die namens de colleges van de fusiegemeenten praat, zegt dit getal nog niet zoveel. 'Het is geen enkele indicatie hoe de begroting er straks uit komt zien.'

Daarmee wil de burgervader niet te optimistisch overkomen: 'In de afgelopen periode zijn alle financiële risico's in kaart gebracht. Al die risicoposten bij elkaar leiden tot dit bedrag. Pas als we een werkbegroting maken, hebben we er meer zicht op.'

Accountant BDO waarschuwde de raad in een memo ook al dat de fusiekosten waarschijnlijk hoger zullen zijn dan de 11,4 miljoen euro dat het Rijk hiervoor geeft. De accountant adviseert om de kosten beter in beeld te brengen en voorzichtig te zijn met uitgaven.

Niet gerust op

Raadsleden maken zich zorgen om alle financiële risico's die nog niet in kaart zijn gebracht. Zo is het onduidelijk wat de gevolgen zijn als Werkplein Fivelingo wordt opgenomen in de nieuwe gemeente. Het werkplein heeft nu nog een eigen begroting en kampte vorig jaar met een tekort van twee miljoen euro.

'We weten bijvoorbeeld niet of er tijdens de samenvoeging nog frictiekosten tevoorschijn komen. Ook de begroting zelf is nog hoogst onzeker. Ik ben er niet gerust op dat u grip heeft op de regie van deze kosten', zei het Damster raadslid Joop van der Lei (PvdA).

Appels met peren vergelijken

Ook Edward Stulp van Gemeentebelangen Eemsdelta in Delfzijl wil meer duidelijkheid: 'Dit soort organisaties moet je meenemen om alle risico's inzichtelijk te maken, anders ben je appels met peren aan het vergelijken.'

Beukema liet weten dat er in juni meer duidelijk is. De nieuwe inzichten worden dan besproken met de werkgroep financiën en daarna in de raadsklankbordgroep.

Eerste digitale vergadering

Het was de eerste keer dat de raadsleden uit Delfzijl, Appingedam en Loppersum digitaal vergaderden. Alle raadsleden waren vanuit huis ingelogd via Zoom en de stream was voor iedereen via YouTube te volgen.

Voor sommige raadsleden was het wel even wennen. Zo stelden sommigen de vraag: 'Ben ik wel te horen?' Dat ging bijna altijd goed, op één keer na. Raadslid Joop van der Lei werd per ongeluk op stil gehouden door de regisseur toen hij wat wilde zeggen. 'Je wordt hier monddood gemaakt', grapte hij.

Donderdag vergadert de raad van Appingedam voor het eerst via internet. Loppersum houdt maandagavond een digitale vergadering.

De drie gemeenten gaan op 1 januari 2021 samen.

