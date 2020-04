Ambtenaren kriskras door Stad en Ommeland voor 'spectaculaire' benoeming wethouder Diks

De eerste digitale raadsvergadering in Stad, komende woensdag, belooft een bijzondere te worden. Alleen al omdat er voor het eerst digitaal besluiten worden genomen, maar ook omdat er een nieuwe wethouder wordt benoemd. En dat kan dan weer níét digitaal.

Raadsleden moeten namelijk anoniem stemmen over de beëdiging van een wethouder. 'De stem mag niet herleidbaar zijn naar de persoon die hem geeft', legt de gemeente uit. En da's lastig, vanachter een beeldscherm in je woon-, werk- of studeerkamer.

Logistiek spektakel

'Het kan een logistiek spektakel opleveren', blikt Roelf Reinders, woordvoerder van de gemeente, vooruit. Om iedereen, ook raadsleden die thuis mee vergaderen, te laten stemmen wordt namelijk het één en ander uit de kast getrokken.

Zeker anderhalf uur

Bij de raadsvergadering van woensdag 22 april is de installatie van GroenLinks-wethouder Isabelle Diks het eerste inhoudelijke punt op de agenda. De gebeurtenis gaat zeker anderhalf uur in beslag nemen.

Als plaatsvervangend voorzitter Berndt Benjamins om 16.30 uur de vergadering opent en de agenda is vastgesteld, begint de stemming over Diks' beëdiging.

Alle aanwezige raadsleden krijgen een briefje met haar naam erop. Leveren ze het briefje net zo in als ze het gekregen hebben, dan stemmen ze vóór de benoeming van Diks. Een kruis door de naam betekent een tegenstem: daarbij kan eventueel een alternatieve kandidaat worden voorgedragen.

Briefje brengen

Naar verwachting zijn maximaal tien raadsleden fysiek aanwezig in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel in Stad. Zij leveren, net als bij een normale benoeming, hun briefje in bij de bode.

Thuisblijvers moeten voor de gelegenheid toch even naar de vergaderzaal komen, om daar het briefje met hun keuze in te leveren. Vervolgens gaan ze weer terug naar huis, in afwachting van de uitslag.

Voor raadsleden die niet naar het tijdelijke stadhuis willen of kunnen komen wordt een soort koeriersdienst opgezet. 'Ambtenaren gaan dan naar de raadsleden toe om de briefjes op te halen', zegt de woordvoerder van de gemeente.

Niet de eerste gemeente Groningen is niet de eerste gemeente waar sinds 9 april een nieuwe wethouder geïnstalleerd wordt. Sinds die datum kunnen gemeenten digitaal besluiten nemen. In de Zeeuwse gemeente Reimerswaal, met ruim 22.000 inwoners tien keer zo klein als Groningen, begon dinsdagavond al een nieuwe wethouder. In Zeeland mochten slechts elf van de negentien raadsleden meedoen met de vergadering waarin de wethouder werd geïnstalleerd, schrijft de Provinciaal Zeeuwse Courant. Op die manier konden de anderhalvemeter-regels daar in acht worden genomen. 'Nog nooit heeft een nieuwe wethouder zo weinig stemmen gehad', grapte de nieuwe SGP-wethouder Maarten Both na zijn installatie.

Uitslag

Als alle briefjes binnen zijn wordt de uitslag bekendgemaakt. Als een meerderheid van de raadsleden voor de installatie van Diks is, wordt ze daarna officieel door voorzitter Benjamins geïnstalleerd.

Opnieuw stemmen

Maar bij de stemming kan het één en ander misgaan. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de installatie van Harrie Brunen als wethouder van de gemeente Westerwolde, begin 2018.

Nadat de gemeenteraad over de installatie van Brunen stemde, bleek dat er twintig stembriefjes waren ingeleverd. En dat terwijl de gemeenteraad van Westerwolde slechts negentien raadsleden telt. Een stem teveel betekent een ongeldige verkiezing.

De stemming moest daarom opnieuw worden gedaan. 'We gaan er vanuit dat zoiets niet gebeurt tijdens de installatie van Diks in onze gemeente', zegt de woordvoerder. 'We controleren bij het inleveren dan ook dat iedereen slechts één stem indient.'

Tweede stemronde

Als er toch iets misgaat, of als de stemmen staken, zit er niets anders op dan een tweede stemronde te beginnen. Reinders hoopt niet dat het zover komt. 'We gaan ervan uit dat het goed gaat. Hoe dan ook wordt het een bijzondere gebeurtenis.'

