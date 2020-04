Damsters in 'vergeten hoekje' eisen helderheid over versterking

Het is volgens buurtbewoners het 'vergeten hoekje' van Appingedam: de Wethouder Huismanstraat en de Secretaris Holscherlaan in Opwierde. De bewoners hebben nog steeds geen duidelijkheid over de versterking van hun huis.

Dat terwijl zij dagelijks wakker worden door alle bouwwerkzaamheden in de wijk. 'En wij dan?', vragen ze aan de gemeente Appingedam.

Onzekerheid

Een groep van dertien bewoners richt zich in een filmpje tot wethouder Annalies Usmany (Lokaal Belang Eemsdelta). 'Wij zitten al jaren in onzekerheid en hebben nog geen duidelijkheid wat er met onze huizen gaat gebeuren. Wie zijn wij dan? De achterstandswijk van Opwierde?', vraagt Tamara Bosch.



In beide straten staan vijftig woningen die volgens de HRA-methode een licht verhoogd risicoprofiel hebben. Dat computermodel geeft een inschatting hoeveel risico de huizen lopen op schade na een aardbeving. De huizen zijn inmiddels geïnspecteerd, maar het wachten is nog op een beoordeling.

Buren krijgen wel duidelijkheid

De druppel die de emmer deed overlopen is het lokale versterkingsplan van Appingedam, waar de gemeenteraad donderdag over praat. Daarin staat dat de zogenoemde drive-inwoningen, met garage in de woning, mogelijk volgend jaar al aangepakt worden.

'We voelen ons gepiepeld door de gemeente. Ze hebben hier niets over gecommuniceerd en wij moeten dit in het versterkingsplan lezen. Alles om ons heen gaat plat en wij weten van niets. Ik slaap hier slecht om', zegt Richard Hoekstra die in een 'normale' woning woont.

Nadeel HRA-model

Wethouder Usmany zegt de frustraties van de bewoners te begrijpen, maar zegt niets aan de situatie te kunnen veranderen: 'De drive-inwoningen hebben een verhoogd risicoprofiel en zijn dus eerder aan de beurt. Dat is het nadeel van de HRA-methode.'

Het probleem ligt volgens de wethouder vooral bij de capaciteit van de beoordelingen, waar een forse vertraging in zit. 'Wij zetten daar als aardbevingsgemeenten forse druk op bij de Nationaal Coördinator Groningen, maar de snelheid zit er nog niet in. Dat vinden we heel vervelend.'

De adviezen van de drive in-woningen worden de komende weken met de bewoners gedeeld. Dan wordt duidelijk of de woningen versterkt of gesloopt en herbouwd worden. 'Voor de zekerheid zijn daarom alvast wisselwoningen gereserveerd', zegt Usmany.

Infoavond ging niet door

Buurtbewoonster Cindy Looyé-Sinnema kaartte het probleem vorige maand al aan bij de gemeenteraad. Usmany beloofde toen een infoavond te organiseren voor de bewoners, maar die kon nog niet plaatsvinden vanwege het coronavirus.

Donderdag vraagt de buurt opnieuw aandacht voor hun situatie bij de raad. Bewoners schrijven dat zij ook veilig willen wonen in Opwierde. 'Maar nu krijgen wij steeds meer het gevoel dat wij in het 'vergeten stukje' van Opwierde wonen.'



