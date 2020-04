Lopend Vuur: Mijn angst voor het coronavirus is aan het afnemen

Deskundigen zeggen dat we nog wel eens lang last kunnen hebben van het virus (Foto: Remko de Waal/ANP)

Al meer dan een maand zitten we in een 'intelligente lockdown'.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er in ons land 3134 mensen aan de ziekte overleden. Dat aantal ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat het RIVM alleen vastgestelde besmettingen meetelt.

Geen Brabantse proporties

Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis ligt of heeft gelegen is ruim negenduizend. Er worden per dag wel minder mensen opgenomen dan enkele weken geleden.

En inmiddels lijkt het Noorden te ontkomen aan de Brabantse proporties. Hoewel er hier ook mensen zijn overleden of flink ziek zijn.

Deskundigen zeggen dat we nog wel eens lang last kunnen hebben van het virus, in ieder geval zolang er geen vaccin is. Maar er is niemand die het echt weet.

Schrik

Toen het coronavirus uitbrak in ons land zat de schrik er goed in en moesten we wennen aan alle maatregelen. Inmiddels is de 'anderhalvemetersamenleving' een ingeburgerd begrip. Hoe staat het met jouw gevoelens over het coronavirus?

