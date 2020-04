Resten in grafkist blijken niet van graaf Adolf van Nassau (update)

De stoffelijke resten, die in een graf in het Duitse Oldenburg werden gevonden, zijn niet die van graaf Adolf van Nassau, de jongere broer van Willem van Oranje. Dat meldt het tv-programma Blauw Bloed.

Adolf van Nassau sneuvelde tijdens de slag bij Heiligerlee in 1568. Het is onbekend waar hij ligt begraven.

Jarenlange zoektocht

Historicus Lammert Doedens van het Groningse Universiteitsmuseum besteedde jaren aan de zoektocht naar zijn laatste rustplaats en hoopte die te hebben gevonden in het graf in Oldenburg.

De conclusie dat het niet om graaf Adolf gaat, kwam na vergelijkend dna-onderzoek met een nazaat van Jan van Nassau, de oudere broer van Adolf. In februari werden hiervoor twee grafkisten in de Stadskerk van het Duitse Dillenberg geopend.

Niet bij de pakken neer

Doedens is weliswaar enigszins teleurgesteld, maar gaat niet bij de pakken neer zitten. De zoektocht gaat hoe dan ook door. 'Als de omstandigheden het toelaten gaan we onderzoek doen in de kerk van Norden', vertelt de Groninger onderzoeker. In deze Noord-Duitse plaats is een graf van een onbekend persoon aanwezig.

'Tien jaar geleden wist ik hier al van, maar toen kwam de optie Oldenburg voorbij. Maar nu gaan we daar naar toe', legt Doedens uit.

Tegelijkertijd is hem de mogelijkheid geboden om in Norden het huisarchief van de adellijke familie Kniphausen door te nemen. 'De Duitsers zijn zeer enthousiast en vroegen direct: wanneer kunt u komen?', aldus Doedens. Vanwege de coronaperikelen duurt het nog even voordat hij naar Norden af kan reizen.

Brieven doorspitten

De historicus wil verder brieven van Juliana van Stolberg, de moeder van Adolf van Nassau, doorspitten. Mogelijk zijn daar nog aanknopingspunten te vinden, die kunnen leiden naar de laatste rustplaats van Adolf van Nassau. De komende tijd zal eerst de film over zoektocht in Oldenburg worden afgerond.

Update:

Aan het oorspronkelijk bericht is een reactie van historicus Lammert Doedens toegevoegd.

