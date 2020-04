Wijkagent: 'Hij begon te spugen en met corona te dreigen'

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor mensen met vitale beroepen. In de serie 'Deurzetters' laten we hen aan het woord.

'Het is uitkijken', zegt Smit. Achterin zijn wagen ligt sinds enkele weken een speciaal pak, dat hij aan moet trekken als er een melding is van een 'coronaspuger': iemand die spuugt en zegt met corona besmet te zijn.

Arrestatie, maar dan anders

'Laatst deed ik mijn gebruikelijke ronde, toen mijn collega via de portofoon omriep dat hij hulp nodig had. Ik zat in Bedum, hij in Uithuizen. Hij wilde een verdachte arresteren, maar die begon te spugen en met corona te dreigen. Toen ben ik er snel op afgegaan.'

Bij aankomst krijgt de verdachte een spuugkap op, een nylonkous die over het gezicht wordt getrokken. Samen rekenen ze de man uiteindelijk in. Ook dat gaat nu anders.

Als een verdachte naar de cel moet worden gebracht, komt een arrestantenbus – die met vijf aparte cabines helemaal coronaproof is ingericht – de verdachte ophalen. 'Wij mogen arrestanten niet meer in onze eigen auto vervoeren, omdat dat voor besmettingsgevaar zorgt.'

De afspraak is dat telkens maar één agent met de verdachte in aanraking komt. 'We moeten ze ook zelf in het busje plaatsen. Dat voorkomt dat je na elke arrestatie je eigen auto moet schoonmaken. Daarna rijden we achter het busje aan en plaatsen we ze ook nog zelf in de cel.'

Contact leggen

Als Smit geen arrestaties uitvoert, surveilleert hij vanuit zijn dienstauto. 'Het contact met de burger staat nu een beetje on hold. Normaal gesproken stap ik op buurtbewoners af om te vragen of er nog iets speelt in de wijk. Dat doe ik nu nauwelijks. Ik blijf in mijn auto.'

Het leggen van contact gaat nu op een andere manier. 'In mijn gemeente houdt iedereen zich erg goed aan de regels. Als ik zie dat mensen op straat netjes afstand houden, draai ik mijn raampje omlaag en geef ik ze een duimpje omhoog.'

Boetes

En als mensen zich er niét aan houden, volgt dan snel een bekeuring? 'Ik heb dat nog niet hoeven doen, maar ik vind dat soms ook lastig te bepalen. In dorpen zoals Bedum bijvoorbeeld, daar zoekt de jeugd soms echt de grens op. Dat zijn de raddraaiers van het dorp. Zo'n groep zou ik wel direct bekeuren. Maar dat is dan omdat ze al bij ons in beeld zijn.'

Corona-angst

Angst voor het coronavirus is er ook. 'We zitten vaak met zijn tweeën in een politieauto, maar dat ligt nu gevoelig. Er zijn collega's die hebben aangegeven dat niet meer te willen. Dat respecteer ik. Iedereen maakt daar zijn eigen afweging in.'

Smit kiest ervoor nog wel met een collega op pad te gaan. 'Ik kan niet uitleggen waarom. In mijn privéleven probeer ik zo veel mogelijk contact te mijden. Dat voelt soms tegenstrijdig. Dan trek ik mijn pak aan en stap ik toch met iemand anders in de auto. Iemand uit een ander huishouden. Toch doe ik het.'

De wijkagent heeft zich erop ingesteld dat de crisis nog maanden zal duren. 'Als dit voorbij is denk ik ook dat alle maatregelen er nog wel even in blijven zitten. De anderhalve meter afstand bijvoorbeeld. Ik denk niet dat iedereen dat zomaar laat vieren.'

