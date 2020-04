Troostlaidje #20: Hans Lutter - Schouder aan schouder

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Kira Dekker, Harry Niehof, Fries Wolma, Bé Schmaal, Irene Wilkens, Anne-Lie Persson, Lars Koehoorn, Harm Tabak, Inge van Calkar, Steernvanger, Eltje Doddema, Bas Menninga, Oscar & Willemijn, Tineke Rouw, Bert Kremer, Them Dirty Dimes, Alex Luttjeboer, Bert Hadders en Krzysztof Groen brachten hun liedje al ten gehore.

Zingende verpleegkundige

Vandaag is het de beurt aan Hans Lutter. Hij is geen bekende muzikant, maar een verpleegkundige in het Martini Ziekenhuis.

Schouder aan schouder

'Ik zing wel vaker als troost voor patiënten en ik wilde nu iets voor mijn collega's doen.' Lutter werkt op de dialyse-afdeling van het Martini. 'Ook daar moeten we totaal anders werken. Die anderhalve meter afstand is niet altijd te doen. Er is meer saamhorigheid en betrokkenheid, maar er zijn ook zorgen. Je wilt het allemaal zo goed mogelijk doen.'

Het troostlaidje dat Lutter heeft geschreven heet 'Schouder aan schouder'. 'Het gaat over wat je allemaal tegenkomt in het ziekenhuis: de sterfgevallen, maar ook de mooie dingen, de teamgeest. Dat is het goede dat uit het slechte voort kan komen', vindt Lutter.

Alle eerdere troostlaidjes kun je in deze playlist vinden.