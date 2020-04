Maneges hopen op snelle versoepeling van de coronaregels

Het is stil in de maneges in onze provincie (Foto: Jan Been/RTV Noord)

'Het is stil bij ons.' Dat is een veelgehoorde opmerking tijdens een belronde langs verschillende maneges in de provincie Groningen.

De coronacrisis heeft nog niet tot grote problemen geleid, maar in de paardenwereld hoopt men wel dat de regels volgende week worden versoepeld.

'Als de koelkast kapot gaat, moet je zorgen dat je wat achter de hand hebt. Dat zei mijn vader altijd', vertelt Louwe Mulder van de Hedde Jan Cazemier Manege in Tolbert. 'Nou dat heb ik goed in mijn oren geknoopt en ik heb wel wat achter hand, maar dit moet niet maanden gaan duren.'

Pieter Prins van Manege Lipizza in Veendam sluit zich aan bij de woorden van Mulder. 'We redden ons wel, maar er zijn wel minder inkomsten. Kijk, een voetbalvereníging sluit de kantine, stopt met trainen en het spelen van wedstrijden. Bij ons draait alles. De paarden moeten worden verzorgd en er moet voer komen en dat kost geld.'

Geen lessen

De paarden kunnen bij de meeste maneges naar buiten en in de wei, maar lessen worden er door de maneges nauwelijks meer gegeven. 'Wij geven geen lessen meer', zegt Petra Datema van de Martini Manege in Thesinge. 'Het zijn onzekere tijden en ik hoop echt dat er na 28 april meer mag. Maar de gezondheid staat natuurlijk voorop.'

In Tolbert zijn er bijna geen lessen meer. 'Sowieso niet met onze eigen paarden, maar we hebben ook pensionpaarden (paarden die door de eigenaar bij de manege worden gestald). Als een eigenaar instructie wil, dan kan dat één op één', legt Louwe Mulder uit. Hij overlegt geregeld met de gemeente Westerkwartier om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. 'Ik neem geen enkel risico. Veiligheid staat voorop, maar we hebben een uitgestrekt terrein met verschillenden bakken. Er is dus voldoende ruimte bij ons.'

Ook bij Manege Lipizza zijn er nog wel enkele lessen. 'Alleen voor de kleinste kinderen en in groepjes van maximaal drie', zegt Pieter Prins. Neemt niet weg dat de coronacrisis ook gevolgen heeft voor de paardensport in Veendam. Zo is er een streep gegaan door het Parkstad Concours dat eind juni zou worden gehouden. 'Zo'n evenement draait op sponsoren. Je wilt in deze tijd niet bij bedrijven aankloppen voor sponsoring van het concours. Bovendien is het onzeker of er in juni wel gereden kan worden en wordt het kort dag om een en ander te organiseren.'

Special Open Thesinge

Ook de Martini Manege heeft een jaarlijks evenement moeten verschuiven. De Special Open Thesinge, een paardensportevenement voor ruiters met én zonder een lichamelijke of verstandelijke beperking. 'Het is ondenkbaar dat we de Special Open Thesinge zonder publiek zouden organiseren. Het wedstrijdelement is niet belangrijk; deelname en applaus van het publiek wel', zegt Petra Datema.

De Special Open Thesinge stond aanvankelijk in mei gepland en is al naar eind juni verschoven. 'Als dat ook niet kan, dan verplaatsen het naar oktober. Ik hoop daarom ook dat er volgende week meer duidelijkheid komt van het kabinet', zegt Datema. 'Want er komt dit jaar een Special Open Thesinge met publiek.'

