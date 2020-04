Statenoppositie baalt van Groninger verduurzamingsplan

De provincie Groningen, gemeentebesturen en waterschapsbestuurders hebben een zogeheten concept-Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld, waarin Groningen 5,7 TeraWatt van de landelijke doelstelling van 35 TeraWatt aan duurzame energie moet opwekken.

Daarmee moet Groningen 'het stopcontact van Nederland' worden

Plan uitgesteld

Forum voor Democratie, SP, Groninger Belang, PVV, Partij voor het Noorden en Partij voor de Dieren hekelen echter de manier waarop de coalitiepartijen dit Groninger bod willen doordrukken.



Het voelt alsof je met de kloten voor het blok wordt gezet Jan Hein Mastenbroek - SP

Punt van bezwaar: tijdens de coronacrisis is landelijk afgesproken om de deadline voor het concept-plan uit te stellen, maar in Groningen wil men voor 1 juni het concept afgetikt hebben.

'Dit is geen goed signaal', zegt SP-voorman Jan Hein Mastenbroek. 'De normale route is dat wij er als Provinciale Staten over praten, voordat het wordt vastgesteld. Nu wordt het vastgesteld door het college en mogen we er nadien nog eens over praten. Het voelt alsof je met de kloten voor het blok wordt gezet.'

Fractieleider Bart van der Werf van Forum voor Democratie is eveneens 'not amused'

'Gedeputeerde Staten heeft de RES al vastgesteld, terwijl wij eerder hebben afgesproken geen besluiten te nemen die gevoelig liggen.'

Te hoog bod

De provincie Groningen wil koploper zijn op het gebied van de energietransitie en heeft een bod neergelegd dat hoger ligt dan partijen nodig vinden. Er zijn namelijk 30 RES-regio's die uiterlijk 2030 met elkaar 35 TeraWatt aan duurzame energie moeten produceren. Groningen wil als een van de dertig regio's 5,7 TeraWatt voor haar rekening nemen.

Dat punt ligt gevoelig bij FvD, SP, PVV, Groninger Belang en de Partij voor het Noorden. Zo vindt Groninger Belang een bod van 3,5 TeraWatt meer dan voldoende. Bram Schmaal: 'Te gek voor woorden dat het zo gaat.'

'Het rapport van de Noordelijke Rekenkamer is heel kritisch op de energietransitie in onze provincie', vervolgt Dries Zwart (Partij voor het Noorden). 'De burger is in het verleden vaak genoeg buitenspel gezet en dat dreigt opnieuw te gebeuren. Hier moet over gesproken worden, maar de collegepartijen willen dat niet.'

