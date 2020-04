'Bereid je voor op de post-corona economie, bedenk een exit-strategie'

Door Karel Jan Alsem

De crisis treft vrijwel alle ondernemers. Meestal in negatieve, soms in positieve zin. En hoe lang we met beperkingen te maken hebben weet niemand, het lijkt erop dat het niet snel voorbij is. Wel is het aannemelijk dat de beperkingen iets zullen afnemen. Dat leidt tot nieuw consumentengedrag waar u zich als ondernemer nu op moet voorbereiden.

Hamstergedrag

'De consument' bestaat niet en is wispelturig, hoor je vaak zeggen. Toch is dat niet helemaal waar. Er zijn wel degelijk enkele waarheden over consumentengedrag bekend. Zo wordt menselijk gedrag voor meer dan negentig procent bepaald door onbewuste drijfveren. Consumenten zijn niet rationeel. Dat bleek ook wel uit het volkomen onnodige hamstergedrag kort geleden, dat terug te voeren is op imitatie.



Als je de huidige situatie een jaar geleden zou hebben geschetst, zou een ieder dat zien als een onwaarschijnlijke griezelfilm Karel Jan Alsem – marketingspecialist

Inhaaleffect

Een andere eigenschap van mensen is dat zij zich snel kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie. Dat doen we nu in feite allemaal. Als je de huidige situatie een jaar geleden zou hebben geschetst, zou een ieder dat zien als een onwaarschijnlijke griezelfilm.

Dat is het misschien ook, toch leren we er al aardig mee te leven zonder elke dag radeloos te zijn, tenzij je natuurlijk de ziekte heel dichtbij hebt. Het is ook zeer waarschijnlijk dat consumenten zich snel aanpassen als de beperkingen afnemen.

Misschien ontstaat er zelfs een inhaaleffect. 'Nu alsnog die nieuwe kleren kopen, wat ik al veel eerder van plan was.' In China zie je nu de autoverkopen al herstellen, vaak is dat een voorbode van herstel van andere consumptieve bestedingen.

Online én offline

Anticiperen op de anderhalvemeter-economie is dus van belang. Niet voor niks hebben enkele partijen in het Noorden een pitch uitgeroepen voor ideeën voor het 'anderhalvemeter-toerisme'. Maar dat geldt voor alle ondernemers.

Bedenk nu al goed op welke wijze je je producten kunt verkopen in de nieuwe economie. Een combinatie van online, een kanaal dat nu enorm is gegroeid, met toch weer offline ligt voor de hand. Offline kun je bijvoorbeeld je richten op extra service in de zaak. Probeer tegelijk je nu online beter te tonen dan ooit. Want online is een blijvertje. Helemaal na deze crisis.

Aangepaste boodschap

Wees straks helder in je aangepaste boodschap: wat is je nieuwe 'anderhalve meter' merkpositionering? De focus meer houden op lokaal, is nu wellicht een goede keuze. Want dat lijkt nu wel een voordeel te zijn.

Durf je boodschap goed te vertellen. Juist in deze tijd worden media goed gelezen, communiceer duidelijk je verhaal om weer in contact te komen met je klant. Zodat je straks minimaal twee meter voorloopt op diezelfde, door emotie gedreven klant.

Dr. Karel Jan Alsem is Lector Marketing aan de Hanzehogeschool Groningen en directeur van Hanze onderzoeksinstituut Marklinq. Hij is ook docent Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen en consultant in branding en zorgmarketing.



