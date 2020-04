'Experimentschool' in Westerbroek gaat definitief sluiten

De Jan Ligthartschool is een van de kleine scholen in onze provincie (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Sinds 2017 is geprobeerd onderwijs in Westerbroek te realiseren door participatie van dorpsbewoners. Ondanks alle inspanningen van bestuur, medewerkers, ouders en dorpsbewoners worden de doelstellingen van het experiment niet gehaald. 'Het blijkt niet haalbaar om binnen de gegeven randvoorwaarden om de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs te waarborgen' staat in een persbericht van de school.

De afgelopen maanden is onderzocht of er met hulp van de inwoners van het dorp alternatieven zijn om de school in Westerbroek open te houden. Gebleken is dat dit niet haalbaar is, ook niet door de school op te laten gaan in een grotere schoolorganisatie.

Verzet tegen sluiting

In 2017 verzette het dorp zich met hand en tand tegen de sluiting van de school. De voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer wilde de school dicht doen, omdat er maar 34 leerlingen op de school zaten. De kosten per leerling was te hoog, vond de gemeente.

De dorpsvereniging zocht contact met de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen (VZD). Ze hadden een manier bedacht waarop kleine scholen toch open konden blijven. Mede door de inzet van dorpsbewoners konden scholen op een rendabele manier geëxploiteerd worden. Voormalig staatssecretaris Sander Dekker keurde het plan destijds goed.

Fusie

Er wordt nu gekeken of de school kan fuseren met de schoolin Engelbert, de Driebond die ongeveer 4,5 kilometer van de Jan Ligthartschool ligt. De voortekenen lijken goed en een groot deel van de kinderen lijkt in het nieuwe school de overstap naar de Driebond te maken.