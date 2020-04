Wadloper vindt onderdeel bommenwerper tijdens tocht

Een bijzondere vondst voor wadloper Peter Rozema uit Wehe-den Hoorn. Terwijl hij in zijn eentje over het wad struint, stuit hij op een rood-grijs stuk ijzer. In eerste instantie ziet hij niet wat het is.

'Als wadloper ben je altijd wel op zoek naar dingen. Je bent ook een beetje een jutter. Dan vallen je ook zaken op die er niet thuishoren', vertelt Rozema.

Op pad

Op de facebookpagina Wadloopavonturen brengt hij verslag uit van zijn tochten. De gids geeft normaal gesproken rondleidingen over het wad, maar dat zit er vanwege het coronavirus even niet in. Daarom gaat hij nu alleen op pad.

'In een geultje zag ik iets roods liggen. Dat pakte ik op, toen dacht ik: wat is dat!? Het was een soort katrol van aluminium of zink.'

Het schiet Rozema te binnen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog vlakbij een bommenwerper is neergestort, die was beschoten boven Oost-Groningen.

Hulplijn

Hij gaat naar huis om het onderdeel schoon te maken en vindt een nummer op de zijkant van het wiel. 'Ik ging zelf een beetje googelen. Toen zag ik dat het waarschijnlijk een onderdeel van het besturingssysteem is van het vliegtuig.' Toch weet hij het niet helemaal zeker.

Op het stuk metaal staat een code geschreven. (Foto: Wadloopavonturen/Facebook)



'Ik zette mijn vondst op Facebook. Daar kreeg ik veel reacties. Ook van een plaatsgenoot die gelijk wist was het was. Een familielid van haar had ooit een bommenwerper ontleed, en die wist het stuk metaal te identificeren.'

Het blijkt inderdaad een onderdeel van het besturingssysteem te zijn.

Stukje geschiedenis

Wat hij er nu mee gaat doen? 'Niet zo veel. Ik vind het gewoon een leuk verhaal. Ook omdat dit jaar de bevrijding 75 jaar geleden is. Dat je vandaag de dag je nog zo'n stukje geschiedenis terug kan vinden.'

