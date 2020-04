Meer Groningers vragen WW-uitkering aan vanwege coronacrisis

De werkloosheid in onze provincie is in maart, net als in de rest van het land, gestegen. Vooral uitzendkrachten, horeca- en winkelpersoneel en chauffeurs vroegen een WW-uitkering aan.

Dat meldt uitkeringsinstantie UWV donderdag.

Door de coronamaatregelen zijn met name de sectoren horeca, cultuur, sport & recreatie, non-food detailhandel en transport hard getroffen.

De cijfers

Volgens het UWV nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen in maart met 53 procent toe tot 1.442, terwijl 954 uitkeringen juist werden beëindigd. In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist lager dan in februari.

Eind maart telde onze provincie in totaal 9.178 WW-uitkeringen. Dat is 3 procent van de beroepsbevolking; het landelijk gemiddelde is 2,7 procent.

Lichtpuntje

Het totaal aantal WW-uitkeringen in onze provincie nam in maart toe met 5,4% ten opzichte van februari. Klein lichtpuntje: ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Groningen nog wel 357 lager.

