Aanleg waterbergingen in Westerkwartier gaat gewoon door

Ondanks corona zie je overal in het gebied is bedrijvigheid en gaan de werkzaamheden stug door. 'Dat kan ook prima', zegt projecleider Bart-Jan Prak namens Prolander, de organisatie die de werkzaamheden uitvoert.

'De graafmachinemachinisten en trekkerchauffeurs zitten in hun eigen cabines. Ze eten daar ook hun boterhammen. Op die manier is er voldoende afstand en kan er gewoon worden gewerkt.'

Nieuwe natuurgebieden

Het is niet niks wat er in het Zuidelijk Westerkwartier gebeurt. Bij Boerakker worden de polder Bakkerom en De Dijken ingericht als waterberging en datzelfde gebeurt bij De Drie Polders, de polder langs de snelweg A7 bij Lettelbert.

De herinrichting van de polders wordt gecombineerd met de aanleg van nieuwe natuurgebieden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest.

Bij de werkzaamheden bij Boerakker worden in het veld zogeheten kades aangelegd. De grond daarvoor komt uit De Drie Polders en uit Bedum.

'Daar wordt een rondweg aangelegd en de klei die daarbij vrijkomt is uitstekend geschikt om hier dijkjes aan te leggen. Zo maken we werk met werk en besparen we geld omdat we geen grond of klei hoeven te kopen', zegt de projectleider. Er worden kunstmatige kades aangelegd in het veld en op andere plaatsen dient een de verhoogd liggende weg in het gebied als waterkering.

Binnen een etmaal

Eind dit jaar moeten de drie waterbergingen klaar zijn. De verwachting is dat ze eens in de vijfentwintig jaar nodig zijn om overtollig regenwater op te slaan. Dat moet ervoor zorgen dat bewoonde gebieden in tijden van extreme regenval droog blijven.

In de twee waterbergingen bij Boerakker kan straks 1,1 miljoen kuub water worden opgeslagen. 'Bij de Matsloot bij Boerakker komt een nieuwe inlaat dat de het gebied binnen vierentwintig uur onder water kan zetten', zegt Prak, 'en ook bij De Drie Polders komt een nieuw gemaal en inlaat dat de waterberging binnen een etmaal kan volpompen.'

Om nieuwe natuur te creeren worden het grondwater- en het oppervlaktewaterpeil verhoogd. Prak: 'Nu is dit een veenweidegebied, maar het is erg droog. Door de peilen te verhogen wordt het gebied natter en dat zorgt voor nieuwe vegetatie en trekt andere vogelsoorten aan.'

De drie waterbergingen bij Lettelbert en Boerakker moeten eind dit jaar klaar zijn om ingezet te kunnen worden. Daarna worden de waterpeilen geleidelijk verhoogd.