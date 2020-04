Hoe moet het straks met die anderhalve meter afstand, als de scholen weer gaan beginnen?

Rita Joustra (52) is directeur van christelijke basisschool De Triangel in Appingedam. Samen met haar collega's probeert ze de kinderen bij de les te houden, ook al moet dat nu op afstand.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor mensen met vitale beroepen. In de serie 'Deurzetters' laten we hen aan het woord.



'Wij zitten in kindcentrum Opwierde, samen met openbare basisschool De Vuurvlinder, de buitenschoolse opvang, een dagopvang en een peuterspeelzaal. Normaal zijn hier bij elkaar vijfhonderd kinderen over de vloer. Nu niet, het lijkt wel uitgestorven.'

Overmacht

'Ik moet zeggen dat het thuisonderwijs over het algemeen goed gaat. De kinderen raken eraan gewend. De hulp van de ouders is daarbij belangrijk. Zij werken zelf vaak thuis, maar moeten nu ook tijd vrij maken voor hun kinderen. Ik heb daar bewondering voor. Soms gaat dat niet. Bijvoorbeeld omdat ze een vitaal beroep hebben en buiten de deur werken. Dat is geen onwil, maar overmacht.'

Voordelen

'Of er ook voordelen zijn? Ik zie dat mijn collega's enorme sprongen maken in het digitaal lesgeven. Daar waren we al mee bezig, maar door de omstandigheden is dit in een stroomversnelling gekomen.'

'De creativiteit neemt ook toe. Een onderwijsassistent maakte bijvoorbeeld onlangs een dansinstructiefilmpje. De kinderen deden thuis enthousiast mee, met hun moeders erbij. Er is dus niet alleen de verplichte leerstof, maar ook tijd voor ontspanning. En dat is heel belangrijk.'

Sturing

'Ik verwacht ook dat de zelfstandigheid van de kinderen groeit. Ze moeten nu meer uit zichzelf doen. Maar ik denk ook dat de verschillen in ontwikkeling groter zullen worden. Daar ben ik wel wat bezorgd over.'

'Sommige kinderen kunnen wat extra doen, bijvoorbeeld meer lezen, als ze daarvan houden. Andere kinderen hebben daar juist meer sturing bij nodig, en dat is op afstand lastiger.'

Sociale contacten

'Ik zelf werk niet alleen thuis, maar ga ook regelmatig naar school om daar de post af te handelen en even te kijken hoe het reilt en zeilt bij de kinderen die niet thuis kunnen blijven en door ons worden opgevangen.'

'Wat ik wel mis zijn de sociale contacten. Even snel overleggen met een collega over dit of dat is er niet bij. Dat moet allemaal digitaal op afstand. Maar die persoonlijke contacten zijn belangrijk.'

'Daarom hebben we twee keer per week een half uurtje digitaal thee drinken ingepland. Wie wil, haakt vanuit huis aan. Dan gaat het even niet over het werk, maar over hoe het thuis gaat. Ook dus weer op afstand, maar wel gezellig met wat lekkers erbij.'

Werk en privé

'Ik heb groot respect voor mijn collega's. Ze zijn enorm betrokken en doen nog meer dan ze anders al doen. Zoals parttime collega's, die op hun vrije dag toch bijspringen.'

'Maar we hebben ook afgesproken dat we de scheiding tussen werk en privé niet uit het oog moeten verliezen. Weekend betekent weekend. Dus als je een mail krijgt van een ouder, dan hoef je niet gelijk te antwoorden. Dat kan wel wachten tot maandag. Dat geldt ook voor mijzelf. Ik maak iedere dag tijd vrij om samen met mijn jongste dochter haar paard te verzorgen.'

Vooruitkijken

'Mijn eigen werk gaat gewoon door. Normaal kijk je in deze periode vooruit naar het volgend schooljaar. Dat doe ik nu ook. Hoe staat het bijvoorbeeld met de formatiesterkte? Wat moet daaraan gebeuren?'

'En we zitten natuurlijk in het aardbevingsgebied. Het gebouw, waarin we zitten, moet nog worden versterkt. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Dat staat los van de coronacrisis.'

Lastige vragen

'Ik kijk wel met spanning uit naar volgende week dinsdag. Dan maakt het kabinet waarschijnlijk bekend wanneer de scholen weer opengaan. Maar onder welke voorwaarden? Het zal nooit in een keer tegelijk kunnen.'

'En hoe houd je die anderhalve meter afstand? Oudere kinderen begrijpen dat wel, maar jonge niet. Zij zijn onbevangen en komen gewoon op je af. Zelf zullen ze dan niet gauw ziek worden, maar kinderen kunnen wel volwassenen besmetten.'

'Ik wil mijn collega's niet onnodig daaraan blootstellen. Kleinere klassen? Dan heb je ook meer leerkrachten nodig. Het zijn lastige vragen, waarover we moeten nadenken.'

Lees ook:

- Alles over het coronavirus