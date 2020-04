Vaten met chemicaliën gedumpt in Beerta, politie zoekt auto met aanhangwagen (update)

Volgens de politie zijn de vaten gedumpt. Wat voor stof er in de vaten zit, is nog niet duidelijk. Het gaat om acht vaten van 200 liter.

Eén van de vaten is naast een sloot leeggelopen. Van een ander vat is de inhoud in de bodem gelekt.

Bodem saneren

De vaten zijn inmiddels verwijderd, meldt de gemeente Oldambt. De bodem moet worden gesaneerd.

Omdat de vaten in een natuurgebied zijn gedumpt, reageert burgemeester Cora-Yfke Sikkema geschokt: 'We vinden het onacceptabel dat dit soort materiaal in de natuur gedumpt wordt. We hopen de daders snel te vinden, zodat we de schade van de bodemsanering op hen kunnen verhalen.'

Staatsbosbeheer en de gemeente gaan aangifte doen van de afvaldumping.

Zoektocht naar auto

De politie zoekt een auto met aanhangwagen, die van woensdag op donderdag tussen 23.30 en 00.30 uur vanuit Winschoten over De Horst naar De Beersterplas is gereden. Ook vraagt de politie mensen die deze auto hebben gezien om zich te melden.

Dit bericht is bijgewerkt met nieuwe informatie over de inhoud van de vaten.