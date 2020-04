De hoogtepunten van het 'tijdperk Braal', volgens Braal

Na vijf seizoenen is er een einde gekomen aan het 'tijdperk Erik Braal' bij basketbalclub Donar. De succesvolste coach uit de geschiedenis van de club blikt terug op zijn sportieve hoogtepunten in Groningen.

Venetië: 'Mooier wordt het niet'

Op de eerste plek staat zonder twijfel de halve finale van de FIBA Europe Cup in het seizoen 2017-2018 tegen de kampioen van Italië, Reyer Venezia. Donar komt acht punten tekort over twee duels om door te gaan naar de finale.

Een kort sfeerverslag van het duel in Venetië (Uitslag: 82-72)

'Je kunt het je nog wel herinneren toch, we staan daar in Venetië aan de rand van het veld, toen zei ik: Mooier gaat het niet worden. Dat staat me nog zo bij, dat moment.'

'Zo veel trots, dat je ook in die wedstrijd kans ziet om naar dat niveau van hun toe te groeien en de stand draaglijk maakt, waardoor je een hele belangrijke thuiswedstrijd speelt met een ongelofelijke sfeer. Dat je echt denkt van: Jeetje, wat een podium is dit. Wat schitterend.'

Een kort sfeerverslag van het duel in MartiniPlaza (Uitslag: 83-80)

Krasnojarsk: Als underdog in Siberië

Als tweede noemt Braal de winst in het Russisch Krasnojarsk, ten noorden van Mongolië, op 11 januari 2017. De Groningers winnen daar geheel onverwacht van het sterke BC Enisey (67-81). Het thuisduel tegen de Russen ging eerder nog verloren met 76-84.

'Je gaat daar heen, Rusland, geen kans denk je. Ik heb bespreking met het team voor de wedstrijd. Ik zeg: Jongens, we gaan het gewoon proberen. We gaan niet van tevoren zeggen: We gaan dit niet doen. We moesten ook wel wat aanpassingen maken in onze speelstijl, maar dat lukte in die wedstrijd ook. Van iedereen kregen we toen bijdrages.'

Hongarije: Donar breekt barrière

Als derde noemt Braal de zege in Hongarije op Egis Körmend (72-79) op 23 november 2016, waardoor Donar zich voor het eerst in de geschiedenis van de club plaatst voor de volgende groepsronde in Europa.

'Dus de eerste keer dat je een soort mentale barrière breekt, ook bij de club. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Donar gaan we door. En doen we niet alleen Europees een beetje mee, zo van leuk een paar wedstrijdjes spelen en hopelijk winnen we er eentje of twee. Maar we spelen gewoon om te winnen.'

'Volgens mij hebben we daar ook heel erg van geprofiteerd in de jaren daarna, en heeft het Nederlandse basketbal daar ook van geprofiteerd, want sindsdien zie je dat Nederlandse clubs Europees basketbal veel serieuzer nemen. Alle clubs willen ook Europees spelen. En iedereen heeft het gevoel van: Er is een kans.'

Madrid: 'Een jongensboek'

Als laatste noemt Braal de ontmoeting met het Spaanse Estudiantes in de derde voorronde van de Champions League in het seizoen 2017-2018. Het eerste duel in Leeuwarden eindigde in 76-76. Ook het duel in Madrid kwam op die stand na de reguliere speeltijd. Donar verloor pas na verlenging (77-69).

'Je moet je voorstellen, ik loop WiZink Center binnen in Madrid voor de wedstrijd tegen Estudiantes, en je ziet zo die hele zaal.. Dat zijn wedstrijden die ik al vanaf tien jaar geleden begon te volgen. Ik volg de Spaanse competitie vrij intensief. Dat is een hal waar Real Madrid en Estudiantes spelen. Voor mij is dat: Wauw, ik sta nu hier. Dat is bijna een jongensboek.'

'En ook daar weer, schitterende wedstrijd met verlenging. Net niet gered, maar wel dat je daar tegen een Spaanse middenmoter gewoon kans hebt om te winnen. Ja, dat zijn dingen, dat als je die vijf jaar geleden aan me had gevraagd, dan had ik gedacht: Nou, dat gaat heel lastig worden. En toen leek het bijna alsof we dat gewoon even gingen doen.'

Europees vs kampioenschappen

'De sfeer in die Europese wedstrijden.. Daar heb ik met ongelofelijk veel genoegen altijd gestaan, en met heel veel trots, zo van: Hier mag ik voor coachen. Het is wel heel grappig dat als je er zo op terugkijkt.. Kijk, de kampioenschappen waren geweldig, maar die Europese wedstrijden zijn wel echt de hoogtepunten.'

'Mooiste periode uit carrière'

'Dat zijn wel heel dierbare herinneringen. Als ik terugdenk aan mijn tijd, dan overheerst dat absoluut, in plaats van dat ik bezig ben met hoe dit nu ten einde is gekomen. Nee, dat voelt helemaal niet als iets bitters, of als teleurstelling, meer als: Het is gewoon zo, en het waren vijf mooie jaren. De mooiste periode uit mijn basketbalcarrière? Ja, dat kan ik wel zeggen.'

