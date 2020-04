Coronavirus zorgt voor 'financieel rampzalige situatie' bij Werkplein Fivelingo

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zullen opnieuw in de buidel moeten tasten om Werkplein Fivelingo in de benen te houden. Door de coronacrisis zijn alle ambities van tafel geveegd.

'Dit wordt een financieel rampzalige situatie', zei wethouder Annalies Usmany (Lokaal Belang Eemsdelta) donderdagavond tegen de raad.

Twee miljoen

Werkplein Fivelingo regelt de uitkeringen, minimaregelingen en participatiewet voor de drie gemeenten en kampte vorig jaar met een tekort van bijna twee miljoen euro. Belangrijkste oorzaak: te weinig uitkeringsgerechtigden stroomden door naar een baan. De gemeenten moesten voor het tekort opdraven.

In economisch betere tijden - voor de coronacrisis - hoopten bestuurders dit jaar tweehonderd mensen extra aan een baan te helpen om de begroting rond te krijgen. 'We hadden voor de horeca al vijftig mensen klaarstaan. Maar toen kwam het virus', zegt Usmany.

Tegenvallers

De economie staat nu stil waardoor het werkplein veel meer uitkeringsgerechtigden verwacht. Ook loopt de omzet op verschillende afdelingen van de sociale werkplaats terug.

Daarnaast is het werkplein druk met alle aanvragen voor de Tijdelijke overbruggingsregelingen voor zelfstandige ondernemers (Tozo). Er zijn inmiddels vijfhonderd aanvragen binnengekomen, waar vier fulltimers druk mee bezig zijn. Het is de vraag of alle kosten door het Rijk worden vergoed.

Twijfels over bestuur

De oppositie in Appingedam maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. 'Deze coronaperiode brengt een rampzalige ontwikkeling met ons mee', zegt Joop van der Lei (PvdA). Van Ekelenburg (D66) vraagt zich af of de huidige bestuurders dit wel aan kunnen: 'De geschiedenis heeft niet geleerd dat dit bestuur het adequaat en goed kan oplossen.'

Dat is tegen het zere been van Lokaal Belang Eemsdelta, die haar eigen wethouder steunt: 'Ik ben erg geschrokken van D66 en PvdA die in deze tijd zo streng durven te reageren op het bestuur', zegt Jeanne Schoonhoven. Partijgenoot Henk Dijkstra schrikt ervan: 'Zeer verbazingwekkend.'

Usmany reageert kwaad en schuift de schuld in de schoenen van de PvdA. Toen deze partij nog in de regering zat met de VVD, besloot het in 2015 de sociale werkplaatsen af te breken. 'Sindsdien hebben wij forse tekorten bij Werkplen Fivelingo. De Rijksregels doen ons hier in Appingedam de das om.'

Geen rapportages

De speciaal opgerichte taskforce, die de problemen moet oplossen bij het werkplein, stelt voor om voorlopig geen tweemaandelijkse rapportages meer te maken vanwege het coronavirus. Oppositiepartijen ChristenUnie, PvdA en D66 willen juist wél op de hoogte blijven, waarop Usmany liet weten de raden regelmatig bij te praten.

Volgende maand wordt bekend wat de financiële gevolgen zullen zijn. 'Die zullen niet meevallen', liet de wethouder weten.

Steun van Rijk

Er is wel een sprankje hoop: de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) overlegt met het Rijk in hoeverre gemeenten gecompenseerd zullen worden voor alle extra kosten rondom het coronavirus. Hoe dat uitpakt voor Appingedam, is nog niet bekend.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 samen op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Werkplein Fivelingo wordt naar verwachting onderdeel van deze nieuwe gemeente.

