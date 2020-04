Lopend Vuur: Het Noorden moet als eerste uit de 'intelligente lockdown'

In het Noorden kunnen de coronamaatregelen mogelijk eerder worden versoepeld. Volgens Jaap van Dissel van het RIVM denken de deskundigen die het kabinet adviseren over een uitweg daar nu over na.

In Groningen, Drenthe en Friesland heeft het virus tot nu toe niet zulke heftige gevolgen als in bijvoorbeeld Brabant. In het Noorden is het zelfs nog mogelijk om van nieuwe patiënten na te gaan van wie ze de ziekte gekregen hebben.

In het zuiden van het land kan dat al lang niet meer. Nu het virus wat meer onder controle lijkt en het aantal besmettingen afneemt, wordt nagedacht over hoe we met de genomen maatregelen om moeten gaan. Premier Rutte zei in zijn persconferentie deze week al dat alles niet gelijk weer normaal zal zijn.

Volgens Van Dissel (RIVM) wordt 'regionaal maatwerk' zeker overwogen, hoewel dat ook nadelen heeft. Horecatoerisme ligt bijvoorbeeld op de loer.

Op RTV Noord noemde arts-microbioloog Alex Friedrich (UMCG) eerder deze week het versoepelen van de maatregelen in het Noorden juist geen goed idee. Er zijn volgens Friedrich te weinig gevallen in Groningen om uitspraken te doen over het effect. Hij ziet het midden van het land als een betere plek om te beginnen met afschalen.

Hoe kijk jij hiernaar? Meer vrijheid om weer onze dagelijkse dingen te doen of juist niet?

