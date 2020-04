Kledinginzamelaar ziet voorraad (te) hard groeien: 'Bewaar je kleding voorlopig thuis'

'Op dit moment zamelen we 30 procent meer in dan normaal', vertelt Erica van Doorn, directeur van Sympany. 'Die kleding kunnen we nu niet kwijt, doordat in heel Europa de tweedehandskledingwinkels dicht zijn. Dus moeten we het opslaan in grote loodsen.'

Kans op vocht

Maar ook daar is de ruimte uiteindelijk beperkt, zegt Van Doorn. 'Nu er 30 procent meer binnenkomt, gaat het hard.'

Daarom doet Van Doorn een oproep aan mensen om de overbodige kleding nog even thuis te bewaren. 'Daar is het warm en droog. Een loods is vaak wat koeler en de kans bestaat dat het daar wat vochtig wordt. Dat is slecht voor de kleding', legt ze uit.

Containers wel open

Ondanks de oproep blijven de bekende kledingcontainers op straat wel 'open'. Een bewuste keuze, aldus Van Doorn: 'We willen niet dat mensen anders overwegen om het in de grijze container te gooien. Dan wordt de kleding verbrand en dat is zonde. We houden de containers open, maar hopen dat mensen een beetje mee willen werken.'

Hoe lang deze situatie gaat duren, durft Van Doorn niet te zeggen. 'We hopen zelf dat we in juni of juli de loodsen weer wat leger kunnen maken doordat er dan hopelijk weer wat winkels open zijn.'

