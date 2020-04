Troostlaidje #21: Colin Mooijman - Fijn dat je belt

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Kira Dekker, Harry Niehof, Fries Wolma, Bé Schmaal, Irene Wilkens, Anne-Lie Persson, Lars Koehoorn, Harm Tabak, Inge van Calkar, Steernvanger, Eltje Doddema, Bas Menninga, Oscar & Willemijn, Tineke Rouw, Bert Kremer, Them Dirty Dimes, Alex Luttjeboer, Bert Hadders, Krzysztof Groen en Hans Lutter brachten hun liedje al ten gehore.

Vandaag is het de beurt aan Colin Mooijman.

'Niet te neerslachtig'



'Het gaat goed, met mijn naasten ook. Ik werk vooral vanuit huis nu, dat gaat wel goed', zegt de Stadjer. Mooijman maakt van de nood een deugd in deze coronatijd. 'Ik wil er niet te neerslachtig over zijn, het is ook wel interessant. Ik heb een eigen studiootje thuis, dit geeft ook wel nieuwe ideeën. Ik ga ervan uit dat we nog wel even in deze situatie zitten.'



Inspiratie

Mooijman maakte zijn troostlaidje 'Fijn dat je belt' naar aanleiding van een appje dat hij kreeg van een vrouw die hij enkele keren had gesproken. Ze werd geconfronteerd met een coronageval in haar naaste omgeving en vertelde dat ze eenzaam was.

'Vroeger had ik een hekel aan de telefoon, maar nu merk ik dat het ons kan binden, schreef ze. Ik vond het zo bijzonder. Blijf creatief, zei ze ook. Dat bleef in m'n hoofd gonzen.'

Het lied is geproduceerd door De Hofleverancier en gemasterd door Floris Jonker van KUDO Studio.

