75 jaar bevrijding: De oorlog van onze ouders

Vandaag: Wim en Mia van Selling uit Veendam vertellen over de oorlog van hun ouders.

Door Frank von Hebel

Het echtpaar Wim (72) en Mia van Selling (70) las in december 2018 over de oproep in Dagblad van het Noorden om verhalen over de bevrijding op te sturen. Wim's vader, Gerhard van Selling, overleed in 2013 op 93-jarige leeftijd. Bij leven sprak hij liever niet over de oorlog. Maar af en toe vertelde hij toch het een en ander. En zijn zoon wil niet dat het verhaal van zijn vader onverteld blijft.

Gerhard is de zoon van de kleermaker in Siddeburen. 'Na de lagere school gaat hij twee jaar naar de ulo. Daar leert hij onder meer wat Duits en dat komt hem tijdens de oorlog nog van pas.'

Koerier

Tijdens de oorlog wordt hij gedwongen in Duitsland te werken. 'Anderhalf jaar werkt hij met mensen van allerlei nationaliteiten in een immens grote fabriek in Leipzig. Wanneer men in de gaten heeft dat Gerhard redelijk Duits spreekt, krijgt hij lichter werk. Als een soort koerier fietst hij door de fabriekshallen om opdrachten door te geven. Een periode waar hij later niet veel over zal vertellen. 'Ik heb het verwerkt en achter mij gelaten', zei hij dan.'

Erg

Gerhards broer Roel van Selling (88) weet wat zijn broer doorstond. 'Hij kwam in een machinefabriek in Halle aan de rivier de Saale bij Leipzig terecht. Hij sprak niet veel over die periode uit zijn leven, maar wat hij vertelde was erg. Hij was daar ingekwartierd met een heleboel Hollanders. Tijdens het werk in de fabriek waren er Duitse bewakers die op hen moesten letten, of ze wel hard genoeg werkten. Omdat hij op de mulo twee jaar Duits had gevolgd, kon hij de Duitse bewakers verstaan en ook antwoord geven. Ook vertelde hij dat er in de fabriek een afdeling was waar ijzer werd gesmolten bij zeer hoge temperaturen. Daar werkten uitsluitend Russische krijgsgevangenen. Die hadden daar een verschrikkelijk slecht leven. Er was volgens mijn broer op die afdeling sprake van een volledige rechteloosheid. Zelfs Duitse bewakers durfden er niet naartoe.

Volgens mij kwam Gerhard na ongeveer anderhalf jaar met verlof thuis. Voor zijn verlof moest een andere Hollandse arbeider voor zijn terugkomst garant staan. Gerhard was vast van plan om terug te gaan, maar Harm, een andere broer, hield hem tegen. Harm had al gehoord dat het daar steeds gevaarlijker werd door bombardementen van geallieerde vliegtuigen op die munitiefabrieken. Hij heeft ervoor gezorgd dat Gerhard tewerkgesteld werd in Zeeland als bijrijder op een vrachtauto. Hij was toen met de chauffeur in de kost bij een particulier op Walcheren. Later bleek dat zijn kostbaas actief lid was van de ondergrondse. Al gauw werd hen gevraagd of ze wilden meewerken aan het smokkelen van onderduikers van Walcheren naar Noord-Beveland. De geallieerden bombardeerden de dijken kapot en Walcheren werd onder water gezet. Hierdoor was er geen werk meer en moesten ze naar huis vertrekken. Maar hier gold zijn werkvergunning niet, dus moest hij onderduiken.'

Groot verdriet

Gerhard trouwt na de oorlog met Zwaantje Westerkamp uit Schaapbulten, nabij Wagenborgen. Zij beleeft haar eigen oorlog. 'De oorlogsjaren brachten groot verdriet in huize Westerkamp. Broer Luitje was als soldaat gelegerd nabij Den Haag en op 10 mei 1940, op de dag dat de oorlog uitbrak, werd hij door de Duitsers in de duinen van Monster nabij Den Haag doodgeschoten. De Marechaussee kwam in het ouderlijk huis het slechte nieuws brengen. Dit hakte er enorm in bij het gezin Westerkamp. Luitje werd begraven in Den Haag. Hij is slechts 24 jaar geworden.

Verliefd

In de tijd dat hij tijdens de mobilisatie in Den Haag gelegerd was, was hij verliefd geworden op een meisje dat Jo heette. Om Jo te leren kennen en meer over de laatste periode van haar broer Luitje te horen, ondernam de 19-jarige Zwaantje een grote treinreis naar Den Haag. Een hele onderneming in het Nederland in de eerste periode van de oorlog. Zwaantje, die eigenlijk nog nooit buiten de provincie was geweest, deed het. Ze heeft Jo kunnen vinden en ze hebben elkaar nog enige tijd over en weer brieven geschreven. Een aantal brieven is bewaard gebleven.'

Enkele jaren na de oorlog is Luitje postuum geëerd en werd hij herbegraven naast zijn broer Arend op het kerkhof in Farmsum. Regelmatig werden deze graven bezocht.' De oudste zoon en broer Arend overleed op 13 april 1944 op 29-jarige leeftijd aan de gevolgen van hersenvliesontsteking. Arend was getrouwd en had een zoon, genaamd Hendrik. Jaren later – in 1964 - verongelukte deze zoon op jonge leeftijd met de motor.

Schat aan levensverhalen

Mia's moeder Tiny Feije - Wortelboer, die in 1997 overleed, liet een schat aan levensverhalen achter. 'Ook over de oorlog. Ze trouwde vlak voor de bezetting met mijn vader Wijnand Wortelboer. Hij was een landbouwer in Nieuwe Pekela.' Haar vader wordt in mei 1940 opgeroepen voor militaire dienst.

'Tijdens de eerste oorlogsdagen was hij gelegerd op Schiphol bij de cavalerie', schrijft Tiny. 'Ik vreesde het ergste en verliet de boerderij in Pekela om naar mijn familie in Mussel te gaan. De Duitse bommenwerpers scheerden laag over de Mussel. Het duurde een hele tijd voordat er berichten kwamen dat Wijnand er goed van af was gekomen. Half juni kwam hij terug.'

'Tijdens de oorlog hadden we een onderduiker opgenomen, Jan Savenije uit Coevorden. Hij was in Duitsland te werk gesteld en wist te vluchten. Onder de schuilnaam Jan van Maanen was hij bij ons ondergedoken. Toen het winter begon te worden en de wijk was dichtgevroren ging hij schaatsen. Wijnand en Jan hadden in Veendam een oude grammofoon gekocht, die werd op de wal gezet en al gauw lokte de muziek veel jongelui naar het ijs om te gaan schaatsen. Soms hadden we de hele kamer vol om koffie te drinken. Tot op een keer een paar meisjes Jan zijn persoonsbewijs in handen kregen en ontdekten dat hij een andere naam had. Toen hij thuis kwam vertelde hij het meteen. Wijnand is direct naar de ouders van de meisjes gegaan met het nadrukkelijk verzoek dit niet verder te vertellen, wat ze ook niet deden. Toen Jan een keer op een oude fiets langs binnenwegen naar zijn ouders in Coevorden ging, durfden we het niet meer aan (noot: intussen een gezin met jonge kinderen) hem weer op te nemen en is hij bij zijn ouders gebleven.'

Mussert en de NSB

'Intussen woedde de oorlog door. De Duitsers waren al een eind Rusland binnengedrongen; Rommel zat met zijn troepen in Afrika, terwijl Seys Inquart hier de scepter zwaaide, 'dapper' bijgestaan door Mussert met zijn NSB-landwachten die steeds brutaler werden en overal huiszoekingen deden en alles wat van hun gading was meepikten. Ook wij kregen op een nacht huiszoeking. Zeven 'dappere' NSB-ers beukten om 01.00 uur op de deur. We dachten eerst dat het Engelse piloten waren, want er waren kort daarvoor Engelse vliegtuigen over de boerderij gevlogen. Toen hoorden we het bevel: 'Open de deur, huiszoeking'. Twee NSB-ers vlogen direct de kamer in, en alles werd afgezocht. Een paar NSB-ers schoten de schuur in, terwijl de rest buiten de wacht hield met het geweer in de aanslag. Ze vonden niets en dropen weer af.'

'Het duurde tot 13 april 1945 dat ook Pekela bevrijd werd. Alles toog naar de Onstwedderbrug in Nieuwe Pekela waar de Poolse soldaten met hun tanks bedolven onder de bloemen en onder luid gejuich binnenkwamen, nog onbewust van het feit dat er nog soldaten van hun ploeg in Winschoten zouden sneuvelen.'

Bourtange

'Daags na de bevrijding gingen mijn zus Sientje en ik (noot: 7 maanden zwanger van het vierde kind) op de fiets vanuit Nieuwe Pekela een kijkje nemen in Bourtange. Bij de grens lag het bezaaid met doden. Ze werden op een kar geladen en in een massagraf begraven. Overal lagen de tanks, pantservuisten en dode koeien; het was afschuwelijk om te zien. De Duitsers die er nog waren trokken als een armzalig troepje Nederland uit. Ook hier trokken ze langs, vanaf Veendam via de Doorsneeweg. Van het 'Herrenvolk' was niet veel meer over, op oude fietsen, met handkarren, verslagen dropen ze af.'



Voetnoot: het volledige verhaal van Roel van Selling staat in het boek Stemmen van de bevrijding dat nu in de winkel ligt.