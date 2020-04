Zorgen voor geïsoleerde dementerenden: 'Ik ben nu hun enige contact'

Voor zorgmedewerker Monique Dijkinga-De Vlieg (44) was het een ingrijpende, maar begrijpelijke beslissing: vier weken geleden sloot Het Buytenhuis, een particuliere woonvorm voor mensen met dementie in Groningen. Dat was nog voordat de regering besloot dat zorginstellingen vanwege het coronavirus geen bezoek meer mochten ontvangen.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor mensen met vitale beroepen. In de serie 'Deurzetters' laten we hen aan het woord.

'We moesten alle bezoek wel weren, omdat je weet dat je met een hele kwetsbare doelgroep werkt, die geen anderhalve meter afstand houdt, niet tot elkaar en ook niet tot bezoek. Maar je weet ook dat het hele leven hier gaat veranderen, van de bewoners, maar ook van familie, vrienden en mantelzorgers.'

Geen contact met de buitenwereld

Het meest ingrijpend is volgens Dijkinga dat het contact van de bewoners met de buitenwereld nu weg is. 'Bij sommigen kun je er gewoon over praten en er zijn er ook waar je het in Jip en Janneketaal aan kan uitleggen. Maar vaak zijn ze het vijf minuten later weer vergeten. En sommige snappen het helemaal niet. Ze missen hun familie nog wel en vragen: “Waarom is mijn dochter er niet. Waar is ze dan? Is ze soms verhuisd?”. Dan heb je ook momenten dat je denkt: hoe lang kun je hiermee doorgaan? Je wilt niet dat het virus in huis komt, want als een het heeft krijgen ze het allemaal, maar hoe lang gaan we dit volhouden?'

Bezoek met een hek er tussen

Maar ook de dagen zien er anders uit. Even met een paar bewoners er op uit kan niet meer. En waar vroeger altijd wel bezoekers in en uit liepen, is het nu stil. Het hek zit dicht en de buitenwereld blijft buiten. In de grote tuin wandelen, rondom het huis, dat kan nog wel. Alleen de bewoners die het een plaats kunnen geven zien af en toe hun familie, op gepaste afstand met het hek ertussen en dan kletsen ze zo wat.

Dijkinga werkt sinds de opening (19 oktober) in het Buytenhuis. Er is dag en nacht bezetting, overdag met minstens drie mensen. Zij doet de lichamelijke verzorging, van verschonen, wassen en aankleden tot naar bed brengen en medicijnen toedienen, maar ze geeft de bewoners ook veel persoonlijke aandacht. Het doet haar pijn om te zien dat het echte contact met familie er nu niet is. 'Veel bewoners hebben verdriet en ze begrijpen het niet. Dan moet je een arm om ze heen slaan en ze uitleggen dat familie heel veel van ze houdt. We laten ze skypen en bellen met familie, en die stuurt ook wel filmpjes die we samen met ze bekijken. Dat vind ik lastige momenten hoor, want het liefst wil je de familie bellen en zeggen: kom hierheen, maar dat kan niet.'

Wel een knuffel

Zelf kan ze geen afstand houden tot de bewoners. Ze knuffelt ze, pakt ze bij de hand en is altijd nabij. Dat legt wel de verantwoordelijkheid op haar schouders om zelf virusvrij te blijven: 'Ja, sociale contacten zijn er dus niet. Alleen met mijn gezin, maar voor mijn kinderen is het net zo: er komen geen vriendjes bij ons over de vloer. Ik zie het niet als een straf hoor, ik vind het prima te doen.'

De gedwongen afstand is minstens zo moeilijk voor de familie en de vrienden, weet ze: Ik krijg vaak ontroerende boodschappen voor de bewoners. Ze komen bloemen langs brengen, ze sturen kaartjes, gebak en berichten dat ze hen missen. Ze zijn heel attent zowel tegenover de bewoners als tegenover ons. Of kleinkinderen die een getekend handje opsturen omdat ze geen echte hand kunnen geven, dat is zo mooi. De mensen met dementie doen er nog echt toe, zeker voor de familie.'

Dit moet geen maanden duren

Dijkinga weet niet hoe lang deze situatie nog houdbaar is. 'Stel je voor dat het nog maanden duurt. Dat kan toch niet? Elke keer kijk je gelukkig maar een week vooruit. Het duurt nu een maand maar voor mijn gevoel duurt het nog veel langer. Maar juist voor die mensen hou ik het graag vol, ik ben nu hun enige contact.'