Pompen of verzuipen voor Meyer Werft door coronacrisis (update)

Door de coronacrisis ligt de markt voor cruiseschepen in een keer op zijn gat. Om te kunnen overleven, bereidt de Meyer Werft in Papenburg drastische maatregelen voor.

In een videoboodschap die op de website van de werf staat, winden de directeuren Thomas Weigend en Bernhard Meyer er geen doekjes om: 'Dit is de grootste crisis in de vijftig jaar dat de cruisescheepvaart bestaat. Vrijwel de complete wereldvloot - ruim vierhonderd schepen - ligt stil.'

Grote verliezen

De orderportefeuille van de Meyer Werft is weliswaar nog tot 2023/2024 gevuld, maar geen rederij ter wereld zal op dit moment überhaupt overwégen een nieuw schip te bestellen. Dat lijdt voor de twee directeuren geen twijfel.

Als de cruiseschepen weer gaan varen, dan zal de bezettingsgraad maximaal 75 procent zijn. De rederijen verwachten voor dit jaar grote verliezen. Als het meezit, dan draaien ze volgend jaar quitte. Maar als een rederij omvalt, dan komen de schepen daarvan weer op de markt. In dat geval blijft de animo voor nieuwe schepen gering, legt Meyer uit.

Moeilijke opgave

'Een klant zei onlangs tegen mij: 'Ik wil uw schepen eigenlijk helemaal niet meer. Ik ben al blij als ik mijn bestaande schepen weer kan laten uitvaren'. We proberen eruit te komen door de bouworders uit te smeren over een langere periode. Dat is een moeilijke opgave', aldus de topman.

De werf bouwt normaal per jaar twee grote en en één klein cruiseschip. Deze productie wordt teruggeschroefd naar één groot en één klein schip. Van het personeel worden offers verwacht. De directie is inmiddels in gesprek met de ondenemingsraad over arbeidstijdverkorting. Ook de betaling van overuren en toeslagen wordt stopgezet, als het aan de leiding van de werf ligt.

Mayer Gruppe

De Meyer Gruppe heeft drie scheepswerven, namelijk in Papenburg, Rostock en in het Finse Turku. Daarnaast zijn er nog diverse dochterbedrijven. In totaal heeft het conglomeraat ongeveer 7000 werknemers in dienst. Ruim 3600 van hen werken op de werf in Papenburg.

Gedwongen ontslagen

Alle geledingen van het bedrijf plus de dochterondenemingen moeten rekening houden met inkrimping, waarschuwt Meyer. Gedwongen ontslagen zijn vrijwel zeker onvermijdelijk. Hij denkt dat de markt misschien pas in 2030 weer zal zijn, zoals die tot voor kort was.

Zowel Weigend als Meyer wijzen in hun boodschap op een extra nadeel voor de Meyer Werft: 'Wereldwijd is zeventig procent van de werven, waar cruisescshepen worden gebluwd, in staatshanden. Voor een privaat bedrijf als het onze zal het lastig zijn om daarmee te concurreren.'

'Wir schaffen es'

Nieuwe ideeën en flexibiliteit van alle werknemers in het bedrijf zijn nodig om te overleven. Dat kan alleen met vereende krachten, zegt Meyer aan het slot van zijn boodschap. 'Und ich bin sicher das wir es schaffen.'

Bekijk hier de videoboodschap van Meyer Werft-directeuren Thomas Weigend en Bernhard Meyer



De ingrijpende reorganisatie die bij de Meyer Werft op stapel heeft staan, heeft waarschijnlijk weinig directe gevolgen voor bedrijven in Noord-Nederland, stelt directeur Karel Groen van de Eems-Dollardregio. De EDR is het samenwerkingsverband van diverse regionale overheden en organisaties in Noord-Nederland en Emsland / Ostfriesland.

'Enkele tientallen Nederlanders'

'Voor zover ik weet werken er enkele tientallen Nederlanders op de werf in Papenburg', zegt Groen. 'Het bedrijf doet nauwelijks zaken met leveranciers in Noord-Nederland. Nederlandse bedrijven zijn daar ook niet zo happig op, omdat ze aan veel eisen moeten voldoen.'

'Aan de Duitse kant van de grens heeft het bedrijf wel veel toeleveranciers. Die gaan ongetwijfeld ook last krijgen van de situatie bij de Meyer Werft. In Emsland en Ostfriesland speelt de maritieme economie een grote rol. Ter illustratie: Leer heeft het grootste aantal rederijen van Duitsland, op Hamburg na.'

Voor Noord-Nederland als geheel verwacht de EDR-directeur dus weinig gevolgen van de situatie bij de Meyer Werft. 'Maar als je kijkt op regionaal niveau, dan kunnen die gevolgen er wel degelijk zijn. Veel Duitsers uit Emsland doen boodschappen bij ons, bijvoorbeeld in Winschoten en de stad Groningen. Als die minder te besteden hebben, dan kunnen lokale ondernemers dat zeker gaan merken.'

In een update is de reactie van directeur Karel Groen van de Eems-Dollardregio toegevoegd.

