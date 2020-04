'Draagt Gronings horecapersoneel straks een mondkapje?'

Schroor doelt daarmee op een van de mogelijke maatregelen die nodig zijn om de anderhalvemetereconomie straks op gang te brengen.

Protocollen

Diverse sectoren hebben protocollen opgesteld over de manier waarop eventueel verder gewerkt kan worden. Het gaat om ongeveer zestig protocollen. Volgende week dinsdag moet blijken of het kabinet die protocollen geheel of deels overneemt.

'Het gaat om landelijke protocollen', zegt Schroor. 'Het zou niet verstandig zijn om per regio verschillende regels te hebben. Ze moeten non-discutabel zijn, anders wordt handhaving een groot probleem.'

Horeca

Schroor noemt de horeca één van de zwaarst getroffen sectoren in onze provincie. 'Die ondernemers willen graag duidelijkheid vóór de meivakantie, ze willen weten of er nog iets van business mogelijk is. En ik denk dat ook het publiek zit te smachten naar sociaal contact en er graag uit wil.'

Ober met mondkapje?

De vraag is of hotels, restaurants en cafés nog kunnen functioneren onder de anderhalvemetermaatregel. Schroor: 'Er zijn veel vragen. Hoeveel vierkante meter heb je nodig per klant? Hoe ziet het barprotocol er uit? Hoe kun je op een verantwoorde manier voedsel bereiden? En moet het bedienend personeel een mondkapje dragen?'

Blijvende steun

Schroor pleit voor financiële ondersteuning van de horeca, ook in het 'tweede pakket' steunmaatregelen dat er straks komt. 'Door alle maatregelen wordt veel minder omzet gedraaid, terwijl de loonkosten wel doorlopen, ook al zijn er minder klanten'.

School

De VNO-NCW-directeur signaleert dat er in de detailhandel al maatregelen genomen worden, zodat enigszins kan worden doorgewerkt. 'Dat kan daar ontstaan zonder protocollen. Maar protocollen of niet: als we de economie weer aan de gang willen brengen, is een van de belangrijkste dingen dat de kinderen weer naar school kunnen, zodat ouders hun handen weer vrij hebben.'

Voordelen

'En laten we straks na de coronacrisis niet terugveren in oude gewoontes, maar de voordelen die we nu ervaren, vasthouden', besluit Schroor. 'Thuiswerken blijkt bijvoorbeeld in veel gevallen erg effectief te zijn, dat moeten we straks niet overboord gooien.'

