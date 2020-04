Jeugd Bicycle Showband Crescendo repeteert online

Muziek maken is leuk en het is nog leuker om dat samen te doen. Maar ja, als je door de coronamaatregelen niet samen kunt spelen is dat vervelend. De jeugdafdeling van de Bicycle Showband Crescendo in Opende heeft daar iets op gevonden; de kinderen repeteren online.

Instructrice Frieda Helmholt is instructrice van het leerlingenorkest en het jeugdkorps van Crescendo. 'Op deze manier hopen we dat wat de kinderen hebben geleerd niet wegzakt, maar het gaat vooral om de gezelligheid en om met elkaar in contact te zijn.'

'Best lastig'

Sinds de afkondiging van de coronaregels liggen ook de activiteiten van het wereldberoemde fietsende muziekkorps helemaal stil. Er wordt niet meer gerepeteerd en concerten zijn geannuleerd. Maar de jeugdafdeling heeft daar een mouw aan gepast door via Meet toch muziek te kunnen maken.

'We hebben het deze week voor het eerst gedaan en dat was erg leuk. Vooral dat de kinderen elkaar weer zien is fijn. Maar samen online muziek maken is best lastig. Vooral tegelijk beginnen is een dingetje', lacht Helmholt. 'Dan telt de dirigent af en dan hoor je dat ze allemaal op een ander moment beginnen. Dat vraagt nog wat discipline.'

Lol

Alle jeugdleden met al hun verschillende instrumenten doen mee aan de onlineles.

Helmholt: 'We hebben wel besloten dat we ook in secties gaan oefenen, dus de blazers en de slagwerkers apart van elkaar. Als ze dan samen hebben gerepeteerd voegen we alles weer samen en dat gaat best goed. Ideaal is het niet, maar we hebben op deze manier een hoop lol met elkaar en dat is misschien wel net zo belangrijk nu.'

