Het Hogeland gaat verder met het aardbevingsbestendig maken van scholen

De werkzaamheden aan de scholen in de voormalige gemeente Bedum, die versterkt en vernieuwd moesten worden, zijn afgerond. Daarom gaat de gemeente nu een begin maken in de oude gemeente Eemsmond. De raad heeft hier deze week toestemming voor gegeven.

'We werken hard aan een veilige, moderne, toekomstbestendige en duurzame schoolomgeving voor kinderen. En voor het onderwijzend en ondersteunend personeel. Dat blijven we doen, ook nu, maar dan op wat meer afstand', zegt Kristel Rutgers, wethouder van onderwijs.

Nieuwbouw

Uithuizermeeden krijgt een tijdelijk schoolgebouw naast sporthal Scherphorn. Na de zomervakantie kunnen de leerlingen van de Dr. Damschool hier terecht. Het nieuwe schoolgebouw dat er komt moet rond de zomervakantie van 2021 klaar zijn. Die komt op de locatie van het huidige gebouw.

In hetzelfde dorp krijgen kindcentrum De Sterren en basisschool de Noordkaap te maken met versterking van het huidige gezamenlijke gebouw wat onlangs gerealiseerd is. Het kan zijn dat er ook voor hen tijdelijke huisvesting moet komen. De versterking moet in oktober 2020 beginnen en rond de zomervakantie volgend jaar klaar zijn.

Zandeweer

Basisschool Nijenstein in Zandeweer wordt in de komende meivakantie en in de zomervakantie bouwkundig versterkt. De gymzaal daar wordt vernieuwd.

Andere schoolgebouwen

Voor Warffum, Usquert en Roodeschool staan nieuwe kindcentra gepland. Met de bouw daarvan wordt in waarschijnlijk in de zomer van 2021 begonnen.

Of de Klinkenborg in Kantens wordt versterkt of nieuwbouw krijgt, wordt momenteel bekeken. Het werk daar moet in januari 2021 beginnen.

Ook Het Hogeland College krijgt te maken met versterking van gebouwen. Vestigingen in Warffum en Uithuizen lijken bouwkundig te moeten worden versterkt. De gemeente is daarover in overleg met het schoolbestuur. Leerlingen krijgen dan waarschijnlijk les in een tijdelijk gebouw.

De gemeente bekijkt of er gedeeltelijk nieuwbouw moet komen voor de vestiging in Uithuizen. Het gaat dan om een combinatie van versterking en nieuwbouw.

Ook sporthal aangepakt

Gebleken is dat ook sporthal De Mencke in Uithuizen bouwkundig versterkt moet worden. Dat gebeurt zo veel mogelijk in vakantieperiodes.

De ouders van de leerlingen van alle scholen zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken. In 2022 hoopt de gemeente te kunnen vaststellen dat de klus erop zit.

De kosten om alle scholen aardbevingsbestendig te maken in Het Hogeland bedragen circa 41,5 miljoen euro. De bijdragen van de NAM, Rijk en subsidies bedragen circa 22 miljoen euro. De gemeente neemt 20 miljoen euro voor haar rekening.

