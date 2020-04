Bierfestival Groningen zaterdag online vanuit Martinikerk

Het zou een extra feestelijke editie worden. Het tiende Bierfestival Groningen in de Martinikerk in de Stad. Dit weekend zou het plaatsvinden maar corona, en dan niet het Mexicaanse biermerk, gooide roet in het eten.

Toch is er zaterdag vanuit de Martinikerk van alles rond bier te beleven. Alleen dan online.

'Geen gezellige drukte'

Organisator Maik van Heerd van het Bierfestival Groningen loopt door een lege Martinikerk. 'Geen standjes, geen kleine brouwerijtjes, geen hapjes, geen gezellige drukte. Het is zoals het is', constateert de organisator van het Bierfestival.

Zijn humeur lijkt er niet onder te lijden. Opgewekt is hij druk met de voorbereidingen van een speciale online-editie van het festival.

Bier proeven

'We gaan live streamen', vertelt Van Heerd. Hij heeft daar voor onder andere de Nederlandse bierdeskundige Fiona de Lange weten te strikken.

'We gaan samen vragen beantwoorden en ook gaan we live bier proeven van noordelijke amateurbrouwers en kiezen daar de beste uit.'

Cluynbier, Groningser kan niet

De tiende editie van het Bierfestival zou in het teken staan van het traditioneel Groningse cluynbier. 'Dat is een oud-Gronings haverbier', vertelt Van Heerd. 'Groningser kan niet. In de vijftiende eeuw werd het binnen de stadsmuren gebrouwen aan het Hoge der A.'

Voor het festival maakten brouwers uit het Noorden samen cluynbier. Nu het festival fysiek niet doorgaat, hopen Van Heerd en de brouwers het bier te verkopen via lokale slijterijen.

IPA's, Stouts en Porters

Sinds Van Heerd tien jaar geleden begon met het festival heeft de bierwereld een revolutie ondergaan. Dronk men toen vooral pils en een enkel Belgisch biertje, tegenwoordig kan de liefhebber kiezen uit allerlei IPA's, Stouts, Porters en andere exotische soorten.

'Toen we met het festival begonnen had je hier De Kromme Jat die net was begonnen', weet Van Heerd zich te herinneren. 'We zeiden toen dat het mooi zou zijn als we over tien jaar vijfentwintig brouwers zouden hebben. We werden uitgelachen maar die zijn er nu wel.'

Het online Bierfestival Groningen is zaterdag live te zien via Facebook. De stream begint om 11.30 uur en duurt twee uur.

Lees ook:

- Deze Groningse activiteiten zijn afgelast vanwege het coronavirus

- Speciaalbiertje d'Olle Grieze komt dit jaar uit Friesland

- Alles over het coronavirus