Advocaat: 'Er werd geschoten tijdens inval drugslab Vriescheloo'

Bij het oprollen van een drugslab in Vriescheloo, afgelopen november, heeft het arrestatieteam (AT) van de politie een schot gelost.

Dat zei advocaat Bram Horenblas vrijdag tijdens een rechtszitting in Groningen. Vanwege de coronamaatregelen beslisten de rechters daarbij alleen over het voorarrest van de twee verdachten.

Gewelddadige arrestatie

Tijdens de inval werden twee mannen van 34 en 36 jaar aangehouden. Beiden hadden geen vaste woon- of verblijfplaats. De arrestatie verliep volgens Horenblas gewelddadig.

De volgende zitting in deze zaak staat in juli gepland. Horenblas wil voor die tijd leden van het AT-team horen over de reden van hun inzet. Volgens hem was de aanleiding om een AT-team in te zetten te mager en verliep de inval te gewelddadig.

Niet tijdig gemeld

Het schietincident werd bovendien niet binnen de verplichte 48 uur gemeld, zei de raadsman. Pas later in het onderzoek werd dit incident 'schoorvoetend' in het dossier opgenomen.

De rechter vond het niet nodig dat leden van het team apart moeten worden gehoord over hun inzet, omdat er geen aanwijzing zou zijn dat dit op onjuiste wijze of onterecht is gebeurd.

Wel moet er een aanvullend proces-verbaal worden gemaakt over het geweld dat zou zijn gebruikt tijdens de inval en tegen wie dat gebeurde.

Verdachte ontkent

De 34-jarige verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de zaak. Hij deed naar eigen zeggen wat graaf- en schoonmaakwerk. Dit was te zien op beelden die van het lab zijn gemaakt. Deze beelden moeten aan het dossier worden toegevoegd.

De rechter besliste vrijdag dat de mannen in voorarrest blijven. Het feit waarvoor ze zitten is te ernstig en de kans op herhaling is aanwezig.

Lees ook:

- Verdachten amfetaminelab Vriescheloo blijven vastzitten

- Politie rolt drugslab op in Vriescheloo