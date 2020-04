Het Hogeland: 'We blijven oog houden voor kwetsbare kinderen'

Veilig Thuis is met 26 vestigingen in het land een centraal meldpunt voor huiselijk geweld.

De raad stemde deze week in met het besluit om Veilig Thuis een extra bijdrage te geven van 160.470 euro. De jaren daarna wordt de reguliere bijdrage verhoogd met 55.127 euro.

Sinds 2017 geven gemeenten een bijdrage aan Veilig Thuis omdat daar een tekort is. Geld vanuit het Rijk zou ontoereikend zijn om de taken volledig uit te voeren zonder dat er een wachtlijst ontstaat, aldus het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente houdt zelf een extra oogje in het zeil als het gaat om kwetsbare kinderen. Er bestaan namelijk zorgen over de toename van huiselijk geweld, doordat gezinnen thuis moeten blijven vanwege de coronacrisis.

Regelmatig contact

'Alles is erop gericht om kwetsbare kinderen niet uit beeld te verliezen. Hulpverleners houden op diverse manieren contact en bieden wat ze nodig hebben. Dat kan op afstand digitaal of telefonisch', vertelt wethouder Kristel Rutgers. 'En als er een crisis is dan komt er toch een huisbezoek met de nodige voorzorgsmaatregelen.'

Kinderen die nog niet in beeld zijn

Rutgers maakt zich zorgen over kinderen die nog niet in beeld zijn en nu weinig contact hebben met leerkrachten of bijvoorbeeld met een trainer van de voetbalvereniging. 'Die zijn op dit moment ongrijpbaar. Ze zijn niet op school, zien niet hun eigen juf. Hoe bereiken we die kinderen?'

Rutgers laat weten dat de gemeente er in ieder geval alles aan doet om die kinderen ook op de radar te krijgen. 'Meerdere malen per week is er contact met alle scholen en kinderopvangorganisaties en andere mensen die veel met kinderen te maken hebben. Daar wordt voortdurend de vraag gesteld: is er iemand over wie u zich zorgen maakt?', zegt wethouder Rutgers. Als dat het geval is, komt de gemeente in actie en worden hulporganisaties ingezet.

Meldingen

Buren die vermoedens hebben van huiselijk geweld kunnen niet terecht bij de gemeente, aldus de wethouder. 'Wij mogen hier officieel niks mee doen. Maar wij sturen die mensen door naar Veilig Thuis. Daar kunnen mensen terecht die zich zorgen maken over kwetsbare kinderen.'

Het systeem is volgens de gemeente tijdens de coronacrisis nu niet waterdicht. 'Maar we zetten ons er honderd procent voor in om de kwetsbare kinderen niet uit het oog te verliezen. Ook voor kinderen die kwetsbaar worden of waren. We hebben geen alarmerende signalen, maar we blijven heel alert'.

Kinderen onvindbaar

Volgens wethouder Rutgers is het landelijk beeld niet van toepassing op de gemeente Het Hogeland.

Begin deze maand werd bekend dat het een aantal gemeenten en scholen in Nederland niet lukte om in contact te komen met een kind of de ouders. Het ging toen om zevenduizend basisschoolleerlingen.

'Dat is hier niet het geval. We hebben over het algemeen kleine scholen, leerkrachten die dicht bij de kinderen staan en die even op de fiets stappen als ze geen contact met een kind of gezin kunnen krijgen', aldus Rutgers.

Als je slachtoffer bent van huiselijk geweld of vermoedens hebt van huiselijk geweld, kun je bellen met Veilig thuis via 0800-2000. Dit is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.