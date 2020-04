Finse verdachte A7-speedsmokkel langer vast

Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het vervoeren van 86 kilo speed over de A7, witwassen en deelnemen aan een criminele organisatie.

Betrokkenheid van motorclubs

De man is niet de enige die begin maart is aangehouden. Er is een verband met motorclubs Hells Angels in Harlingen en Red Devils in Leeuwarden. De andere mannen die zijn aangehouden komen uit Franeker, Noardburgum, Leeuwarden en Zürich.

De man uit Helsinki is een van de verdachten in het onderzoek naar internationale drugshandel. Op de A7 in Groningen, vlak voor de Duitse grens, is de auto stopgezet. De drugs zouden naar Finland gaan, waar ze een straatwaarde van 700.000 euro hebben.

De organisatie achter het transport was ook bezig om 300 kilo cocaïne van Zuid-Amerika naar Australië te verschepen.

Burgerinfiltrant

Bij het onderzoek naar de internationale drugshandel is een criminele burgerinfiltrant ingezet als bijzonder opsporingsmiddel. Volgens het Openbaar Ministerie gebeurt dat zelden. Zo'n infiltrant is zelf actief geweest in het criminele milieu.

Verschillende soorten drugs gevonden

Bij de aanhoudingen is beslag gelegd op wapens, contant geld, dure auto's en een woning. Ook zijn er zestien blokken hasj gevonden en ruim 300 hennepplanten, kleine handelshoeveelheden speed en gebruikershoeveelheden cocaïne, ghb en xtc.

Daarnaast zijn er versnijdingsmiddelen gevonden, die worden gebruikt bij de productie en het verhandelen van drugs. Op een van de adressen zijn restanten gevonden van een ondergrondse hennepkwekerij.

