De coronacrisis heeft grote gevolgen voor mensen met vitale beroepen. In de serie 'Deurzetters' laten we hen aan het woord.

'We hoorden dat er in Wuhan een paar patiënten met een bijzondere longontsteking waren, waarvan niet duidelijk was waardoor deze werd veroorzaakt. Het bleek een variant van SARS. Dat was wel schrikken. Op dat moment denk je nog dat het net als met SARS met een sisser af zou lopen. Dat het zich vervolgens zo snel verspreidde, heeft me verrast. Net als de ernst van de ziekte en hoeveel mensen eraan overlijden.'

'Begin februari bekeken we bij Certe al hoe we op konden schalen. Het virus was toen nog niet in Nederland. Het is hier vanaf begin maart echt druk geworden. Vooral de eerste weken waren zwaar. Ik ben mij meteen gaan inlezen. Ik las een lokale ochtendkrant en een avondkrant. En aan het einde van de dag bleef altijd een stapeltje over voor de dag erna. Ik was in die tijd met niets anders bezig dan dat.'

Je weet dat je goed werk doet dat gewaardeerd wordt Alewijn Ott - Arts microbioloog Certe

'De mensen die actief zijn in het ziekenhuis en bij ons op het lab draaien op adrenaline en het feit dat ze dit heel bijzonder vinden en elke dag bijleren. Er heerst een sterk saamhorigheidsgevoel. Je weet dat je goed werk doet dat gewaardeerd wordt. Het is hard werken, maar het voelt goed dat je iets kan doen.'

'Voor dit coronavirus hebben we een ploeg van zo'n 25 mensen die in shifts in het lab werken. Vanaf 8 uur 's ochtends tot elf uur 's avonds. Maar regelmatig gaan ze door tot na middernacht. In de nacht blijven de machines draaien.'

Wat doet Certe?

Certe biedt medische diagnostiek en adviezen voor huisartsen, instellingen en alle ziekenhuizen - behalve het UMCG - en GGD's in Groningen en Drenthe. Dat gebeurt op het laboratorium tegenover het Martiniziekenhuis in Groningen of laboratoria in ziekenhuizen. Certe biedt medische diagnostiek en adviezen voor huisartsen, instellingen en alle ziekenhuizen - behalve het UMCG - en GGD's in Groningen en Drenthe. Dat gebeurt op het laboratorium tegenover het Martiniziekenhuis in Groningen of laboratoria in ziekenhuizen. Daarnaast biedt Certe bloedafname, antistollingszorg (Trombosedienst) en functieonderzoeken, van hartfilmpjes tot longfunctietesten. Dit op spreekuurlocaties of bij de mensen thuis. In Friesland gebeurt hetzelfde in het laboratorium van Izore in Leeuwarden of via HAL Friesland. Certe en Izore/HAL Friesland zijn bestuurlijk gefuseerd.

werk zoals wij dat noemen, is nodig. Daar zijn analisten behoorlijk wat tijd aan kwijt. De machines draaien, de output moet bestudeerd worden en vervolgens wordt per monster geconstateerd of de uitslag positief is. Het lijkt simpel: je stopt materiaal, zoals bloed of sputum (slijm uit de diepe luchtwegen), op een plaatje, je stopt het in de machine en er rolt een uitslag uit. Dat is een foute conclusie. Per testronde gaat er zes tot acht uur overheen.'

Schijnveiligheid

'Als Nederlandse laboratoria zijn we gewend dat tests zeer betrouwbaar zijn en niet matig. We zijn bang dat 'cowboys' in het wilde weg gaan testen met wat ze allemaal kopen op internet. De kwaliteit van die tests varieert van slecht tot matig. Dat werkt schijnveiligheid in de hand. Wij nemen hier geen genoegen met halve tests. Maar mensen hechten wel waarde aan deze tests.'

Het gebouw van Certe naast het Martiniziekenhuis in Stad. Foto: RTV Drenthe



'Ik vind de huidige situatie fascinerend. Afgezien van het medische geldt dat ook voor het effect op de economie en hoe mensen nu kijken. En op mijn thuissituatie. Ik maak lange dagen, maar werk ook veel thuis. Daardoor zie ik mijn dochter vaker. Het heeft, hoe wrang ook, positieve kanten. Hoe vervelend het ook is voor de mensen die getroffen worden door dit virus. Als ik naar het lab rijd, is er nauwelijks verkeer op de weg en als ik door de stad fiets, is het rustig.'

Ik denk bewuster over dingen na, voor zover ik daar tijd voor heb Alewijn Ott - Arts microbioloog Certe

'Of ik nu zelf ook anders kijk? Ja. Dingen die ik belangrijk vond, zijn ineens niet meer zo belangrijk. Ik hoor mensen die van winkelen houden nu zeggen: ik heb het niet eens nodig allemaal. We zijn gewend aan luxe, maar ontdekken nu dat andere dingen belangrijker zijn dan luxe. Ik denk bewuster over dingen na, voor zover ik daar tijd voor heb.'

'Ik werk nu vijf in plaats van vier dagen per week. Van die vijf dagen ben ik er vier alleen maar met de coronaproblematiek bezig. Vanuit onze groep draait iedereen eens per vijf weken een hele week de avonden en het weekend, bovenop het reguliere werk. Tot middernacht komen er dan telefoontjes binnen en in het weekend is de hele dag doorwerken. Na zo'n week is een dag vrij wel even fijn.'

Afstand nemen

'Ik word een beetje geleefd door e-mails en vergaderen. 's Avonds denk je: misschien moet ik ook eens informeren hoe het met iemand in de familie gaat die wat zwakker is. Als er weer iets over corona op tv is, heb ik het ook wel eens even gezien. Ik heb dan meer behoefte aan een film of een boek. Simpelweg tot rust komen om goed te kunnen slapen. Ik probeer afstand te nemen. Af en toe loop ik een rondje hard. Je moet toch aan jezelf denken.'

Ik doe zoveel en zo goed ik kan. Meer kan niet Alewijn Ott - Arts microbioloog Certe

'Als tropenarts heb ik jarenlang van alles gezien, waardoor ik niet zo snel van mijn stuk te brengen ben. Ik ben inmiddels 60 en loop al lang mee. Het is ook een beetje mijn karakter om niet te snel opgewonden te raken. Ik ben rationeel ingesteld, niet zo emotioneel.'

'Als het te druk wordt, tel ik bij wijze van spreken eerst even tot tien en denk ik: Wat moet eerst en wat kan daarna. Ik doe zoveel en zo goed ik kan. Meer kan niet.'

