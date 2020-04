Nabestaanden Tamara maken ingezameld geld over naar UMCG

Ze hadden het bedrag graag persoonlijk willen aanbieden aan het ziekenhuis, maar vanwege de coronamaatregelen kan dat niet.

Reis naar Canada

Tamara had borstkanker. Ze kwam in 2017 in het nieuws, doordat ze geld inzamelde om nog één keer haar familie in Canada te kunnen bezoeken.

Haar missie slaagde, want ze zamelde vijftienduizend euro in en maakte haar droomreis. Begin dit jaar overleed Tamara aan de gevolgen van borstkanker.

Dankbaarheid

'Tamara bleef tot het laatst positief', vertelt vader Freddy Postema. 'Ze heeft altijd de regie over haar eigen leven kunnen houden. Er was veel geld ingezameld om haar reis naar Canada mogelijk te maken en nu wilden wij iets voor andere mensen doen.'

De nabestaanden besloten geld in te zamelen tijdens de begrafenis van Tamara. 'Als je in het UMCG zit, zie je steeds berichtjes als 'Steun het kankeronderzoek van het UMCG'', zegt vader Postema. 'Uit dankbaarheid wilden we het geld daarom schenken aan kankeronderzoek in dat ziekenhuis.'

Overgemaakt

De overhandiging van de 1650 euro had een bijzonder moment moeten worden, maar door de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. 'We hebben het geld deze week overgemaakt en daar hebben we het UMCG van op de hoogte gebracht. Het is goed zo', besluit vader Postema.

Lees ook:

- Droom ernstig zieke Tamara komt uit: 'Nu gaat het echt beginnen'

- Geldinzamelingsactie voor vrouw die aan borstkanker lijdt is geslaagd