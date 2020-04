Onbekenden breken oorlogsbunkers op Schier open

Er zijn kleine openingen gemaakt in de heideheuvels waar de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog zich bevinden. Volgens de politie is het zichtbaar dat de personen in de opengebroken bunkers zijn geweest.

Gevaarlijk

De bunkers binnengaan is zeer gevaarlijk, aldus de politie. Er bestaat instortingsgevaar. In de bunkers zijn grote hoogteverschillen, die niet goed zichtbaar zijn. Daarnaast is het verboden naar binnen te gaan.

Kistje kapotgemaakt

Een kistje dat sinds 1997 in een van de bunkers lag, is door de onbekenden kapotgemaakt en voor de bunker achtergelaten.

Vier eilanders die het bouwwerk in de jaren negentig in opdracht van de gemeente moesten afsluiten, hadden het kistje er voor de gein in gelegd. Er zat drank, een sigaar en een briefje in, voor het geval de bunker ooit weer geopend zou worden. Op het briefje zou 'proost' hebben gestaan.

Op het eiland zijn een paar bunkers publiek toegankelijk. Deze zijn wel veilig. Vanwege het coronavirus zijn ze op dit moment gesloten.